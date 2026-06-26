Bir dönem Kurtlar Vadisi başta olmak üzere birçok yapımda görev alan yönetmen ve oyuncu Yılmaz Yöndem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dolandırıcılık mağduru olduğunu duyurdu. Uzun süredir Alanya'da yaşayan Yöndem, ağır bir hastalık sürecinde yaşadığı olay nedeniyle hem maddi hem de manevi büyük zarar gördüğünü söyledi.

HASTA YATAĞINDA DOLANDIRILDIĞINI AÇIKLADI

Sosyal medya paylaşımında geçtiğimiz ay ağır bir hastalık geçirdiğini ve ölüm riski atlattığını ifade eden Yöndem, tedavi sürecinde zihinsel olarak zor günler yaşadığını belirtti. Bu dönemde internet üzerinden ulaştığı yatırım vaadiyle hareket eden kişilere güvenerek para gönderdiğini aktaran sanatçı, "Boşluğuma geldi, telefonda söyledikleri her şeyi yaptım. Sonunda yaklaşık 450 bin TL dolandırıldım." ifadelerini kullandı.

SAHTE YATIRIM VAADİYLE İLETİŞİME GEÇTİLER

Yöndem'in anlatımına göre süreç, internette gördüğü yüksek kazanç vaat eden bir yatırım ilanıyla başladı. İlk etapta 11 bin 500 TL yatırdığını söyleyen sanatçı, daha sonra +44 kodlu İngiltere numarasından arandığını belirtti. Telefonda kendisini "borsa uzmanı" olarak tanıtan kişinin yönlendirmeleriyle farklı ödemeler yaptığını ifade eden Yöndem, zaman içinde yatırdığı paranın toplamda 450 bin TL'ye ulaştığını açıkladı.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kirada oturduğunu ve emekli maaşıyla yaşamını sürdürdüğünü belirten Yılmaz Yöndem, yaşadığı olayın ardından hukuki süreci başlattığını söyledi. Elindeki telefon kayıtları, banka dekontları ve diğer belgeleri savcılığa teslim ettiğini aktaran sanatçı, soruşturmanın sonucunu beklediğini ifade etti.

Paylaşımında benzer yöntemlerle dolandırılabilecek vatandaşlara da seslenen Yöndem, internet üzerinden yüksek kazanç vadeden yatırım tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İNTERNETTEKİ YATIRIM VAATLERİNE KARŞI UYARI

Son dönemde sosyal medya ve internet sitelerinde yayımlanan sahte yatırım ilanları üzerinden çok sayıda dolandırıcılık girişimi yaşanıyor. Yetkililer, özellikle yüksek kazanç garantisi veren reklamlara karşı vatandaşların temkinli davranmalarını, para göndermeden önce ilgili şirketlerin ve platformların resmî kayıtlarını kontrol etmelerini öneriyor.

Yılmaz Yöndem'in paylaştığı olay da, özellikle sağlık sorunları veya zor dönemler yaşayan kişilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: Yılmaz Yöndem'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama.

Bağlantı: Yılmaz Yöndem'in kamuoyuna açık sosyal medya paylaşımı.

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Kurtlar Vadisi'nin Usta İsmi Yılmaz Yöndem Alanya'da 450 Bin TL Dolandırıldı

Meta Açıklama

Alanya'da yaşayan yönetmen ve oyuncu Yılmaz Yöndem, tedavi sürecinde internet üzerinden kurulan yatırım tuzağıyla yaklaşık 450 bin TL dolandırıldığını açıkladı. Savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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