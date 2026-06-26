Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi, Tavşandamı bölgesinde hizmet veren Sır Restaurant, hem nefes kesen Alanya manzarası hem de zengin mutfağıyla yerli ve yabancı misafirlerin uğrak adreslerinden biri olmayı sürdürüyor

GASTRONOMİ ile eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan mekan, düzenlediği özel etkinliklerle de dikkat çekiyor. Sır Restaurant'ın sahnesinde düzenli olarak performans sergileyen sanatçı Arda Övüç, saksafon, perküsyon ve modern dans gösterileriyle izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Enerjik sahne performansı ve seyircisiyle kurduğu samimi iletişim sayesinde Övüç, Alanya gece hayatına farklı bir renk katıyor.

Muhteşem Alanya manzarası eşliğinde akşam yemeği yiyen misafirler, gecenin ilerleyen saatlerinde müzik ve dans dolu eğlenceyle keyifli vakit geçiriyor. Özellikle doğum günü kutlamaları için tercih edilen Sır Restaurant'ta hazırlanan sürpriz organizasyonlar, misafirlere unutulmaz anılar yaşatıyor. Lezzetli menüsü, kaliteli hizmet anlayışı ve görsel şovlarla zenginleşen eğlence konseptiyle Sır Restaurant, Alanya'da hem özel günlerini kutlamak isteyenlerin hem de şehir manzarasına karşı keyifli bir akşam geçirmek isteyenlerin tercih ettiği prestijli mekanlar arasında yer alıyor. (Mehmet TUNÇ)