Yıllardır Alanya gece hayatının en önemli adreslerinden biri olan Club Summer Garden, güçlü sahne şovları, ışık gösterileri ve uluslararası standartlardaki atmosferiyle bu yaz da eğlence tutkunlarının ilk tercihlerinden biri olmayı sürdürüyor. Her hafta binlerce ziyaretçiyi ağırlayan mekânda gece boyunca müziğin ritmi hiç düşmüyor.

'Summertime Happiness' büyük ilgi görüyor

Kulübün resident DJ'i Efe Tekin, elektronik müzikten house'a, popüler remixlerden festival setlerine kadar geniş repertuvarıyla gece boyunca dans pistini dolduruyor. Özellikle dijital müzik platformlarında yoğun ilgi gören yeni yaz parçası "Summertime Happiness", Summer Garden gecelerinin en çok eşlik edilen parçaları arasında yer alıyor.

Tekin'in yüksek enerjili performansı, profesyonel ışık ve görsel efektlerle birleşince ortaya adeta festival atmosferi çıkıyor. Eğlence severler sabahın ilk saatlerine kadar müziğin ritmine eşlik ederken, Club Summer Garden yaz sezonunun en iddialı organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

Rezervasyonlara yoğun ilgi

Yaz sezonuyla birlikte yoğunluk yaşayan Club Summer Garden'da rezervasyon talepleri de her geçen gün artıyor. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra magazin ve cemiyet dünyasının tanınmış isimlerinin de tercih ettiği mekânda, özellikle hafta sonu programları için günler öncesinden rezervasyon yaptırılıyor.

Yetkililer, yaz boyunca birbirinden ünlü isimlerin sahne alacağı özel organizasyonların da devam edeceğini belirtirken, Club Summer Garden'ın Alanya'nın eğlence turizmine önemli katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti.

Güçlü müzik altyapısı, etkileyici sahne şovları ve DJ Efe Tekin'in performansıyla Club Summer Garden, 2026 yaz sezonunda da Alanya gece hayatının en gözde adreslerinden biri olmaya devam ediyor.(Mehmet TUNÇ)