Turnuvada oynadıkları ilk iki maçta istedikleri sonuçları almakta zorlanan Bosna Hersek ve Katar, son hafta karşılaşmasına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Özellikle gruptaki puan durumunun sıkışık olması nedeniyle alınacak sonuç, son 32 turuna yükselecek takımların belirlenmesinde önemli rol oynayacak.

Maç TRT Spor'dan Canlı Yayınlanıyor

Bosna Hersek ile Katar arasında oynanan mücadele, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü Türkiye saati ile 22.00'de başladı. Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edebiliyor. Ayrıca dijital yayın platformları üzerinden de maçın canlı yayınına erişilebiliyor.

Muhtemel İlk 11'ler

Bosna Hersek:

Vasilj, Kolašinac, Katić, Radeljić, Demirović, Bašić, Šunjić, Bajraktarević, Malić, Džeko, Alajbegović

Katar:

Abunada, Miguel, Khoukhi, Laye, Al-Brake, Gaber, Fatahy, Boudiaf, Al-Haydos, Junior, Afif

Gözler Dzeko ve Afif'te

Bosna Hersek'in en büyük gol umudu tecrübeli yıldız Edin Dzeko olurken, Katar cephesinde ise takımın hücum yükünü Akram Afif çekiyor. Her iki oyuncunun performansı karşılaşmanın sonucunu doğrudan etkileyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

Grup Hesapları Son Haftaya Kaldı

2026 Dünya Kupası'nın genişletilmiş formatında grup aşamasındaki her puan büyük önem taşıyor. B Grubu'nda oynanacak bu mücadele, yalnızca iki takımın kaderini değil, grubun genel sıralamasını da doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmada iki ekip de sahadan üç puanla ayrılarak son 32 turuna yükselme yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Dünya Kupası'nda heyecanın her geçen dakika arttığı son hafta maçları, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşatmaya devam ediyor.