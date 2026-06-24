Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencisi Arda Bektaş, katıldığı Profesyonel Gala Gecesi Kupa Maçları’nda sergilediği başarılı performansla birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Rakipleri karşısında ortaya koyduğu mücadeleci performansla dikkat çeken genç sporcu, şampiyonluk kupasını kazanarak hem ailesine hem de okuluna büyük gurur yaşattı.

Yoğun ve çekişmeli geçen müsabakalarda üstün bir performans ortaya koyan Arda Bektaş, azmi, disiplini ve kararlılığı sayesinde rakiplerini geride bırakmayı başardı. Karşılaşmalar boyunca ortaya koyduğu mücadele, izleyenlerden ve spor camiasından takdir toplarken, elde ettiği derece genç sporcunun geleceği adına umut verdi.

Spor hayatını eğitim hayatıyla birlikte başarıyla sürdüren Arda Bektaş, bu önemli şampiyonlukla kariyerine yeni bir başarı daha ekledi. Uzun süredir düzenli antrenmanlarla çalışmalarını sürdüren genç sporcu, elde ettiği sonuçla emeklerinin karşılığını aldı. Başarılı performansı, okul arkadaşları ve öğretmenleri tarafından da büyük sevinçle karşılandı.

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi yönetimi ve öğretmenleri, öğrencilerinin elde ettiği başarıdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek Arda Bektaş’ı tebrik etti. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencimiz Arda Bektaş’ın Profesyonel Gala Gecesi Kupa Maçları sonucunda birincilik elde etmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Kendisini tebrik ediyor, spor hayatında başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Sporcu yetiştirme konusunda önemli çalışmalara imza atan Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, öğrencilerinin ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Arda Bektaş’ın kazandığı şampiyonluk da okulun spor alanındaki eğitim anlayışının ve genç yeteneklere verdiği desteğin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Öğretmenleri ve antrenörleri, Arda Bektaş’ın disiplinli çalışmaları sayesinde daha büyük başarılara ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtirken, genç sporcunun önümüzdeki dönemde katılacağı organizasyonlarda da başarılı sonuçlar elde etmesi bekleniyor.

Elde ettiği birincilikle okulunun gurur kaynaklarından biri olan Arda Bektaş, şampiyonluk kupasını kaldırırken hem spor kariyerinde önemli bir adım attı hem de yaşıtlarına örnek olacak bir başarı hikayesine imza attı. Genç sporcunun başarısı, okul camiasında ve spor çevrelerinde takdirle karşılandı.(Mehmet TUNÇ)