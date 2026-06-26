İpbüker, CHP'de yaşanan genel merkez tartışmalarının yerel yönetimlere de yansıyabileceğini savunarak, Başkan Özçelik'in gelişmeler karşısında sessizliğini sürdürmesinin uzun sürmeyebileceğini ifade etti.

"İstifası an meselesi olabilir" iddiası

Köşe yazısında, Osman Tarık Özçelik'in CHP Alanya Belediye Başkan Adayı gösterilmesinde önemli rol oynadığı belirtilen CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir ve ekibinin Özgür Özel'e destek verdiği hatırlatıldı. Bu süreçte yaşanabilecek parti içi gelişmelerin Özçelik'in siyasi geleceğini etkileyebileceği öne sürüldü.

İpbüker, kendi değerlendirmesinde Başkan Özçelik'in CHP'den istifa edebileceğini iddia ederken, bunun "an meselesi" olabileceğini savundu.

AK Parti iddiası da yazıda yer aldı

Köşe yazısında ayrıca, CHP'den ayrılan bazı siyasetçilerin AK Parti'ye katıldığı hatırlatılarak, benzer bir ihtimalin Osman Tarık Özçelik için de konuşulduğu ifade edildi. İpbüker, Alanya'da daha önce de Özçelik'in AK Parti'ye geçebileceği yönünde çeşitli söylentilerin dile getirildiğini belirtti.

Resmî açıklama bulunmuyor

Öte yandan, haberin yayımlandığı saat itibarıyla Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik tarafından CHP'den istifa edeceğine veya başka bir siyasi partiye geçeceğine ilişkin herhangi bir resmî açıklama yapılmış değil.