ALANYA’DA Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören 65 bin 275 öğrenci, 2025-2026 eğitim öğretim yılını tamamlayarak karnelerini aldı ve yaz tatiline başladı. Bu yıl 4’üncü sınıfta eğitim gören 5 bin 342 öğrenci ilkokulu tamamlayarak ortaokul sürecine adım attı. 8’inci sınıfta eğitim gören 4 bin 996 öğrenci ise ortaokulu başarıyla tamamlayarak lise eğitimine geçiş yaptı. Lise son sınıfta öğrenim gören 3 bin 10 öğrenci de 12’nci sınıfı tamamlayarak mezuniyet sevinci yaşadı ve eğitim hayatlarında yeni bir döneme geçti. Böylece Alanya genelinde ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde toplam 13 bin 348 öğrenci bir üst eğitim sürecine geçiş yaptı.

ALANYA’DA RESMİ KARNE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Alanya’da resmi karne töreni saat 10.00’da Tahir Tuluk Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Törende öğrencilerin karne heyecanına ilçe protokolü de eşlik etti. Programa; Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, protokol üyeleri, öğretmenler ve veliler katıldı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte düzenlenen karne töreni renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, karnelerini protokol üyelerinin elinden alarak yaz tatiline girmenin sevincini yaşadı. Törende öğrenci ve velilerin heyecanı dikkat çekerken, eğitim yılı boyunca gösterilen emekler karnelerin dağıtılmasıyla taçlandı. Karne dağıtımının ardından öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek bu özel günü ölümsüzleştirdi. Açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi