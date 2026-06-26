Sabah saatlerinde kovanlarını kontrol etmek için yaylaya gelen üreticiler, karşılaştıkları manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı. Ayıların bazı kovanları yerinden sökerek metrelerce aşağı yuvarladığı, petekleri parçalayıp bal ve yavru petekleri tükettiği görüldü.

Yaşanan zarar, arıcılardan biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde parçalanmış kovanlar ve etrafa saçılan petekler dikkat çekerken, üreticinin yaşadığı çaresizlik de kameralara yansıdı.

Mağdur arı yetiştiricisi, "Buradan inmiş, kovanları aşağı yuvarlamış. Hepsini yemiş, hiçbir şey bırakmamış. Bu ayılarla ne yapacağız, bir anlaşma yapmamız lazım." sözleriyle yaşadığı mağduriyeti dile getirdi.

Yaylalarda son yıllarda ayıların yerleşim alanlarına ve arılıklara daha sık inmeye başladığını belirten üreticiler, benzer olayların tekrar yaşanmaması için önlem alınmasını istedi. Arıcılar, emeklerinin bir gecede yok olduğunu ifade ederek yetkililerden hem koruyucu tedbirlerin artırılmasını hem de oluşan zararların karşılanmasına yönelik destek beklediklerini söyledi.

Bölgedeki üreticiler, özellikle yaz aylarında yaylalarda artan ayı hareketliliğinin arıcılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirterek, hem yaban hayatının korunacağı hem de üreticilerin mağdur olmayacağı kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesini talep etti.