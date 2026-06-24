İddialara göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcunun temsilcileriyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağladı. Transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise kulüpler arasında yapılacak bonservis pazarlıklarının sonucuna bağlı olacak.

MARSİLYA YÜKSEK BONSERVİS BEKLİYOR

Fransız ekibi Olympique de Marseille’in, Greenwood için yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Haberlere göre Marsilya yönetimi oyuncunun transferi için 50 ila 55 milyon euro arasında bir teklif beklerken, Fenerbahçe’nin yaklaşık 30 milyon euro ve performansa dayalı bonuslar içeren bir öneri sunduğu iddia edildi.

Taraflar arasında bonservis konusunda önemli bir fark bulunsa da görüşmelerin sürdüğü ve transfer dosyasının henüz kapanmadığı ifade ediliyor.

SEZONUN EN DİKKAT ÇEKEN İSİMLERİNDEN BİRİ OLDU

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla başarılı bir performans sergileyen Mason Greenwood, çıktığı 45 resmi karşılaşmada 26 gol ve 11 asist kaydetti. Hücum hattındaki etkili performansıyla Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen İngiliz futbolcu, birçok kulübün transfer listesinde yer alıyor.

Fenerbahçe yönetiminin teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Greenwood transferinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertlilerin son yıllardaki en dikkat çekici hamlelerinden biri olacağı değerlendiriliyor.

Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde kulüpler arasındaki görüşmelerin seyrine göre netlik kazanması bekleniyor.