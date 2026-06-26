İSKANDİNAV pazarındaki tanıtım çalışmalarına aralıksız devam eden Alanya, Norveç'in köklü turizm acentelerinden Vilja Reiser (Vilja Travel) temsilcileri Christin Kalve ve Rebecca van Eck'i dört gün boyunca misafir etti. Aynı zamanda yoga eğitmeni olan turizm profesyonelleri, Alanya'nın deniz-kum-güneş üçlemesinin ötesinde sunduğu zengin alternatif turizm olanaklarını adım adım keşfetti.

ALANYA'NIN ZENGİN TURİZM POTANSİYELİ YERİNDE DENEYİMLENDİ

Yoğun geçen tanıtım programı kapsamında Norveçli turizm profesyonelleri Alanya’yı adeta yaşayarak keşfetti. İlk olarak Alanya'nın bereketli topraklarında yer alan muz ve tropikal meyve bahçelerini ziyaret eden heyet, dalından taze ürünleri tadıp akşam saatlerinde de yöresel gastronomi zenginliklerini deneyimleme fırsatı buldu. Akdeniz’in turkuaz sularında gün doğumu eşliğinde gerçekleştirdikleri SUP (kürekle sörf) etkinliğiyle güne enerjik bir başlangıç yapan konuklar, programın devamında ise kültürel bir yolculuğa çıktı. Teleferikle Alanya Kalesi’ne çıkarak Süleymaniye Camii ve Bedesten gibi tarihi alanları gezen temsilciler, Alanya Kadın Kooperatifi üyeleriyle de bir araya gelerek kadınların yerel üretime katkılarını dinledi ve ipek kozasından portakal çiçeği yaka iğnesi yaptı. Aynı zamanda profesyonel yoga eğitmeni de olan Christin Kalve ve Rebecca van Eck, turun son gününde ise Syedra Antik Kenti’nin büyüleyici atmosferinde gün doğumu yogası yaparak tarih ile sporu bir araya getiren unutulmaz bir deneyimle programı tamamladı. Alanya'nın sunduğu bu özgün tatil imkanlarından son derece etkilenen Vilja Reiser temsilcileri, kadın gezginlere yönelik hazırlayacakları yeni programlar için Alanya'yı merkeze alarak 2027 yılı rezervasyon ve tur planlamalarına resmi olarak başladı.

‘YENİ NESİL TURİZMDE KATMA DEĞERİ YÜKSEK KİTLELERİ HEDEFLİYORUZ’

Ziyaretin vizyonunu ve turizmdeki değişen trendleri değerlendiren ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Alper Gencelli, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Küresel turizmde artık niceliğin değil, niteliğin ve hikayesi olan özgün deneyimlerin ön plana çıktığı yeni bir dönemdeyiz. İskandinav pazarı, özellikle de Norveç gibi refah seviyesi yüksek ülkeler; sadece lüks konaklama değil, yerel halkla kaynaşabileceği, doğaya dokunabileceği ve güvenle seyahat edebileceği destinasyonlar arıyor. Vilja Reiser gibi vizyonu çok net olan ve doğrudan kadın gezginleri hedefleyen köklü bir kurumun 2027 planlamalarına Alanya’yı güçlü bir şekilde dahil etmesi, şehrimizin bu yeni nesil turizm anlayışına ne kadar hazır olduğunun en somut kanıtıdır. Bizler ALTAV olarak, deniz turizminin yanına antik kentlerimizin mistik dokusunu, kadın kooperatiflerimizin el emeğini ve tropikal tarımın bereketini ekleyerek uluslararası pazardaki rekabet gücümüzü artırıyoruz. Bu stratejik adımlarla nihai hedefimiz; Alanya'yı sadece bir yazlık tatil beldesi olmaktan çıkarıp, yılın her dönemi katma değeri yüksek kitlelere hitap eden, sürdürülebilir bir dünya markası konumuna taşımaktır."

Kaynak: ALTAV BÜLTEN