Alanya'da Türkler Mahallesi’nde seyyar tezgâh açan Zarife Bilici’nin, zabıta ekipleri tarafından tezgâhının kaldırıldığı ve ürünlerine el konulduğu yönündeki iddiaları kamuoyunda gündem oldu.

Olayın ardından Alanya Belediyesi yazılı açıklama yaparak sürece ilişkin bilgi verdi. Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu vatandaşın mağduriyet yaşamaması amacıyla Türkler Mahallesi’ndeki Yasemin Çocuk Parkı’nda geçici olarak tezgâh açmasına imkân tanındığı belirtildi.

BELEDİYE: İZİN AMACI DIŞINDA KULLANILDI

Alanya Belediyesi açıklamasında, süreç içerisinde verilen iznin amacı dışında kullanıldığı yönünde belediyeye ve zabıta birimlerine şikâyetler ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, yapılan inceleme ve tespitlerde çocuk parkındaki ilgili tezgâhta alkol tüketildiğine ilişkin görüntülerin tespit edildiği, komşu esnafın bu durumdan rahatsızlık duyduğu, tezgâh çevresinde sık sık kalabalık grupların toplandığı ve kamu düzeni ile çevre huzurunu olumsuz etkileyen durumların ortaya çıktığı öne sürüldü.

Belediye açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Alanya Belediyesi olarak görevimiz, herhangi bir kişi ya da gruba ayrıcalık tanımak kesinlikle olmadığı gibi, tüm vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarından huzur ve güven içerisinde faydalanmasını sağlamaktır. Bu nedenle ilgili yer tahsisi devam ettirilmemiştir.”

ZARİFE BİLİCİ’DEN AÇIKLAMAYA İTİRAZ

Belediyenin açıklamasının ardından Zarife Bilici de yazılı bir açıklama yaparak iddialara tepki gösterdi. Bilici, alkol kullandığı ve tezgâhta amacı dışında faaliyet yürüttüğü yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.

Bilici açıklamasında, “Alkol kullanmadığım doktor raporuyla ispatlanır” ifadelerini kullanarak kendisine yönelik iddiaların iftira olduğunu öne sürdü.

Alkol kullandığı iddia edilen kişinin kendisi olmadığını belirten Bilici, tezgâh çevresindeki kalabalığın ise yakınlardaki işletmeye gelen kişilerden kaynaklandığını iddia etti.

“BEN VE İKİ ÇOCUĞUM MAĞDURUZ”

Zarife Bilici, olayın başından bu yana mağdur edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Atılan iftirada ve yapılan haberlerde bana sorulmaması basın etiğine aykırıdır. Olay ilk günden beri komplo ve kumpastır. Ben ve iki çocuğum mağduruz.”

SÜREÇ KAMUOYUNDA TARTIŞILIYOR

Alanya Belediyesi, ortak kullanım alanlarında kamu düzeni ve çevre huzurunun korunması amacıyla işlem yapıldığını belirtirken, Zarife Bilici ise kendisine yönelik iddiaları reddederek mağduriyet yaşadığını savundu.

Tarafların karşılıklı açıklamaları sonrası gözler, sürece ilişkin yapılacak yeni açıklamalara çevrildi.