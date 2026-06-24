İddiaya göre Kartal, savunmadan oyun kurabilen, hücuma çıkışlarda etkili olan ve sol ayağını başarılı kullanan Ümit Akdağ'ı oyun sistemine uygun bir isim olarak değerlendiriyor. Genç savunmacının yalnızca rotasyon oyuncusu değil, ihtiyaç duyulması halinde ilk 11'in önemli parçalarından biri olabileceği düşünülüyor.

Ümit Akdağ İlk Tercih Olarak Görülüyor

Fenerbahçe'nin yerli oyuncu planlamasında Konyasporlu Adil Demirbağ'ın da gündemde olduğu belirtilirken, teknik heyetin önceliğinin Ümit Akdağ olduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, teknik ekibin raporu doğrultusunda transfer listesini şekillendirdiği ifade ediliyor.

Alanyaspor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Ümit Akdağ'ın özellikle genç yaşına rağmen sergilediği olgun futbol, birçok kulübün radarına girmesine neden oldu.

Henüz Resmi Temas Yok

Transfer iddialarına rağmen Fenerbahçe'nin şu ana kadar Alanyaspor ile resmi bir görüşme gerçekleştirmediği belirtiliyor. Ancak sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki günlerde şartları değerlendirmesi ve resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.

Öte yandan Alanyaspor yönetiminin, sözleşmesi bulunan genç stoper için yüksek bir bonservis bedeli talep etmeye hazırlandığı ifade ediliyor. Akdeniz ekibinin, oyuncunun potansiyeli ve geleceği nedeniyle pazarlıklarda taviz vermek istemediği belirtiliyor.

Alternatif Adil Demirbağ

Transferde Ümit Akdağ dosyasının olumsuz sonuçlanması veya Alanyaspor'un talep ettiği bonservis bedelinin yüksek bulunması halinde Fenerbahçe'nin rotasını Adil Demirbağ'a çevireceği iddia edildi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın her iki oyuncuyu da yakından takip ettiği ancak önceliğini Ümit Akdağ'dan yana kullandığı öne sürülüyor.

Transfer döneminin ilerleyen günlerinde Fenerbahçe'nin savunma hattı için nasıl bir yol izleyeceği merakla beklenirken, Alanyasporlu Ümit Akdağ'ın adı şimdiden transfer gündeminin dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.