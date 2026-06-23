Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig kulüplerinin 2026-2027 sezonu harcama limitlerini açıkladı. Açıklanan listede en düşük harcama limiti, 571 milyon 608 bin 883 lira ile Corendon Alanyaspor'a tanındı.

Akdeniz ekibi, yeni sezona ligin en sınırlı transfer ve harcama bütçesiyle hazırlanacak. Zirvedeki kulüplerin bütçesinin çok altında kalan bu rakam, Alanyaspor'un kadro planlamasında daha temkinli ve akıllı bir yol izlemesi gerektiğine işaret ediyor.

ZİRVEDE GALATASARAY VAR

En fazla harcama limiti, 9 milyar 6 milyon 596 bin 835 lira ile son şampiyon Galatasaray'ın oldu. Fenerbahçe'ye 6 milyar 330 milyon 32 bin 702 lira, Beşiktaş'a ise 4 milyar 123 milyon 397 bin 974 lira harcama limiti verildi.

Corendon Alanyaspor'a tanınan 571,6 milyon liralık limit, Galatasaray'a belirlenen üst sınırın yaklaşık on altıda biri düzeyinde kaldı. Akdeniz temsilcisi, yeni sezonda bu sınırlar dahilinde transfer ve kadro hareketlerini planlayacak.