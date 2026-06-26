ANTALYA’DA yerli ve yabancı turistlerin çoğunlukla tercih ettiği Kaş ve Kalkan bölgesindeki villa turizminde yaz sezonun başlamasıyla hareketlilik başladı. Okulların geç kapanması ve mevsimsel faktörler nedeniyle haziran ayında villalarda doluluk oranı yüzde 50 ile 70 arasında değişti. Okulların tatil olması ve hava sıcaklıklarının artmasıyla temmuz ve ağustos aylarında doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşacağı tahmin ediliyor. Villa turizminde sezonun ise kasım ayına kadar sürmesi bekleniyor.

TEMMUZ AYI ŞİMDİDEN DOLDU

Sektör temsilcisi Hüseyin Gençer, yaz sezonunda talebin artarak devam ettiğine dikkat çekti. Gençer, "Mayıs ve haziran aylarında yaşanan olumsuz dönemin ardından okul tatili hariç tutulduğunda rezervasyonlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Havaların ısınması ve okulların tatil olması dolayısıyla temmuz ve ağustos aylarında talebin daha da artacağını düşünüyoruz. Okulların tatil olmasıyla birlikte eylül ayına kadar 'yüksek sezon' olarak adlandırdığımız dönemde doluluk oranlarının yüzde 100’e yaklaşmasını bekliyoruz. Eylül ayından sonra da havaların güzel seyredeceğini öngörüyoruz" dedi.

İÇ PAZARDA VİLLA TURİZMİNE TALEP YÜKSEK

Antalya’da turizm sezonunun uzamasının önemine değinen Gençer, "Villa turizmi açısından değerlendirdiğimizde, kasım ayının ortalarına kadar misafirlerimizin bölgede rahatlıkla tatil yapabileceğini düşünüyoruz. Misafirlerimizin bir kısmı iç pazardan, bir kısmı ise dış pazardan geliyor. Geçen yılla kıyasladığımızda dış pazarda bir miktar daralma görülürken, iç pazardaki talebin aynı şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz. Şu an için haziran ayına baktığımızda ise doluluk oranları yüzde 50 ile yüzde 70 arasında seyrediyor. Talep her geçen gün artıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA