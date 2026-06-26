Milli futbolcu Arda Güler, son karşılaşmada kaydettiği golle 24 yıldır ulaşılamayan bir istatistiğe imza attı. Genç oyuncu, bu performansıyla futbol tarihine geçti.

Spor camiasının yakından takip ettiği maçta sahneye çıkan Güler, takımının skor üretmesinde belirleyici rol oynadı. Uzun yıllardır kırılamayan rekoru geride bırakan oyuncunun bu başarısı, spor kamuoyunda dikkat çekti. Ulusal basında yayımlanan haberlere göre, söz konusu gol 24 yıllık bir bekleyişi resmi olarak sona erdirdi.

TARİHİ GOLÜN ÖNEMİ NEDİR?

Spor istatistiklerine bakıldığında, Arda Güler'in bu seviyede sergilediği performans, genç yaşta elde edilen uluslararası başarılar kategorisinde öne çıkıyor. Oyuncunun kariyer gelişimi ve sahada aldığı sorumluluk, futbol otoriteleri tarafından yakından izleniyor.