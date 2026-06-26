Bir süredir hastanede tedavi altında bulunan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kadir İnanır'dan acı haber geldi. 77 yaşındaki sanatçının yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Türk sinemasına onlarca unutulmaz film kazandıran Kadir İnanır, güçlü oyunculuğu, kendine has duruşu ve unutulmaz karakterleriyle yarım asrı aşan kariyerinde milyonlarca kişinin sevgisini kazandı. Başta Türkan Şoray olmak üzere birçok usta oyuncuyla aynı projelerde yer alan İnanır, Yeşilçam'ın en önemli isimleri arasında gösteriliyordu.

1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Kadir İnanır, sinema kariyeri boyunca Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Dila Hanım, Yılanların Öcü, Tomruk, Devlerin Aşkı ve daha birçok unutulmaz yapımda rol aldı. Canlandırdığı karakterlerle Türk sinemasına damga vuran sanatçı, sayısız ödüle layık görüldü.

Son yıllarda sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören İnanır, geçirdiği rahatsızlıkların ardından uzun süre hastanede doktor gözetiminde yaşam mücadelesi vermişti.

Kadir İnanır'ın vefat haberi, sanat camiası ve sevenleri arasında büyük üzüntü yaratırken, cenaze programına ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.