Meteoroloji verilerine göre Antalya'da deniz suyu sıcaklığı 30 dereceye ulaşırken, yüksek nem nedeniyle sıcaklığın etkisi daha da arttı. Özellikle öğle saatlerinde güneşin etkisini en yoğun şekilde hissettirdiği kentte, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar gölgelik alanları tercih etti.

Kavurucu sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı turistler ise serinlemek için Konyaaltı Sahili başta olmak üzere plajlara yöneldi. Sahile gelenlerin bir bölümü Akdeniz'in serin sularına girerek ferahlamaya çalışırken, bazıları da şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti. Çocuklar ise aileleriyle birlikte denizde ve sahilde keyifli vakit geçirdi.

Kent merkezinde ise alışılmış yoğunluğun yerini sessizlik aldı. Sıcak havanın etkisiyle birçok cadde, meydan ve yürüyüş alanı günün en sıcak saatlerinde boş kalırken, vatandaşların büyük bölümü kapalı ve serin ortamlarda kalmayı tercih etti.

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, kronik hastalığı bulunanlar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında güneş altında uzun süre kalmamaları gerektiğini belirtiyor. Vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, açık renkli kıyafetler tercih etmeleri ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde de Antalya genelinde sıcak hava ve yüksek nemin etkisini sürdüreceğini bildirirken, özellikle orman yangını riskine karşı da vatandaşların dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini vurguladı. Sıcak hava dalgasının hafta sonu boyunca etkisini koruması bekleniyor.