Türkiye, yaz mevsiminin en etkili sıcak hava dalgalarından birinin etkisine girmeye hazırlanırken, meteoroloji uzmanlarından özellikle Akdeniz Bölgesi için peş peşe uyarılar geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Alanya ve Antalya kıyılarında önümüzdeki 10-15 günlük süreçte hava sıcaklıklarının belirgin şekilde yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in sıcak hava uyarılarının ardından emekli Meteoroloji İzmir Bölge Müdürü Murat Şahin de yayımlanan meteorolojik analizleri değerlendirerek, Afrika ve Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava taşınımının Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde uzun süre etkili olabileceğini söyledi.

Sıcaklık ve Nem Birlikte Artacak

Uzmanların değerlendirmelerine göre Alanya'da özellikle temmuz ayının ilk yarısında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Deniz etkisi nedeniyle nem oranının da yükselmesiyle birlikte hissedilen sıcaklığın termometrelerde görülen değerlerin çok üzerine çıkabileceği belirtiliyor.

Yüksek sıcaklık ve nemin özellikle yaşlılar, çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve açık alanda çalışan vatandaşlar için risk oluşturabileceğine dikkat çekiliyor.

Meteorolojik Veriler Uyarıyor

25 Haziran tarihli meteorolojik analizlerde, Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava kütlelerinin Türkiye'nin güney ve batısına doğru etkisini artıracağı görülüyor.

Meteorolojide atmosferin yaklaşık 1.500 metre yüksekliğini temsil eden 850 hPa seviyesindeki analizler de sıcak hava akışının Akdeniz kuşağında güçleneceğini ortaya koyuyor.

Bu durumun Alanya'da sadece hava sıcaklığını değil, nem kaynaklı bunaltıcı havayı da artırması bekleniyor.

Yangın Riski Artıyor

Uzmanların en önemli uyarılarından biri ise orman yangınları konusunda oldu.

Uzun süreli sıcak hava, düşük bağıl nem ve zaman zaman etkili olabilecek rüzgar nedeniyle Antalya genelinde olduğu gibi Alanya çevresinde de yangın riskinin artabileceği ifade ediliyor.

Yetkililer, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamalarını, sigara izmariti atmamalarını ve yangına neden olabilecek her türlü davranıştan kaçınmalarını istedi.

Öğle Saatlerinde Dışarı Çıkmayın

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgası boyunca özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça doğrudan güneş altında kalınmaması gerektiğini belirtiyor.

Vatandaşlara bol su tüketmeleri, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih etmeleri, ağır fiziksel aktivitelerden uzak durmaları ve park halindeki araçlarda çocuk ya da evcil hayvan bırakmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Uzmanlar, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde daha da yükselme ihtimali bulunduğunu belirterek, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak resmi uyarıları yakından takip etmelerini tavsiye ediyor.