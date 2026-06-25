Türk basketbolunun son yıllardaki en önemli isimlerinden Shane Larkin, Anadolu Efes kariyerini noktalayarak ezeli rakip Fenerbahçe Beko'ya transfer oluyor. Uzun süredir gündemde olan transferde tarafların anlaşmaya vardığı öğrenildi.

2018 yılından bu yana Anadolu Efes forması giyen ve kulübüyle iki EuroLeague şampiyonluğu yaşayan 1992 doğumlu yıldız oyuncu, devam eden iki yıllık sözleşmesinin feshi konusunda kulübüyle anlaşma sağladı. Yapılan anlaşma kapsamında Anadolu Efes'in de fesih karşılığında bonservis geliri elde edeceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Teklifini Kabul Etti

Anadolu Efes ile ayrılık sürecini tamamlayan Shane Larkin, Fenerbahçe Beko'nun yaptığı teklifi kabul etti. Avrupa'nın farklı kulüplerinden de teklifler alan tecrübeli oyun kurucunun, İstanbul'da yaşamaya devam etmek istemesi ve Fenerbahçe'nin sportif hedeflerini tercih etmesi nedeniyle sarı-lacivertli ekiple anlaşma sağladığı ifade edildi.

Transferde Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un da önemli rol oynadığı belirtilirken, Litvanyalı çalıştırıcının Larkin'i kadrosunda görmeyi uzun süredir istediği öğrenildi.

İmza Serbest Kalınca

Taraflar arasında prensip anlaşmasının sağlandığı, Shane Larkin'in Anadolu Efes ile resmi ayrılık işlemlerini tamamlamasının ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı bildirildi. Deneyimli basketbolcunun sarı-lacivertli formayı en az iki sezon giymesi bekleniyor.

Geçen Sezonun Performansı

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele eden 1.80 boyundaki yıldız guard, buna rağmen EuroLeague'de maç başına 15,2 sayı, 2,3 ribaund ve 4,2 asist ortalamaları yakalayarak takımının en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürdü.

Shane Larkin'in Fenerbahçe'ye transferi gerçekleştiği takdirde, son yılların Avrupa basketbolundaki en dikkat çekici kulüpler arası transferlerinden biri olarak kayıtlara geçecek.