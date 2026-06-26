TÜRKİYE Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak, Eko-Okullar, Okullarda Orman ve Çevrenin Genç Sözcüleri programları kapsamında Türkiye’den seçilen toplam 8 örnek çalışma arasında yer alan proje, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan iyi uygulama örnekleri arasında gösterildi. TÜRÇEV programları kapsamında kabul edilen çalışmalar, UNECE tarafından yayımlanan dokümanın 181-211. sayfaları arasında yer aldı.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİNE KATKI SAĞLIYOR

UNECE’nin çağrısı doğrultusunda, 21-22 Nisan 2026 tarihlerinde Cenevre’de düzenlenen 2026 Sürdürülebilir Kalkınma için Bölgesel Forumu kapsamında; SKA 6 (Temiz Su ve Sanitasyon), SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji), SKA 9 (Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı), SKA 11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar) ve SKA 17 (Amaçlar için Ortaklıklar) hedefleriyle ilişkili örnek uygulamalar değerlendirildi. UNECE yayınında yer alan üçüncü Eko-Okullar çalışması olan "Outdoor Nature Learning with the Olive Branch Classroom" (Zeytin Dalı Açık Hava Sınıfı), Alanya Hamit Özçelik İlkokulu tarafından Alanya Belediyesi'nin desteğiyle geliştirildi. Proje, öğrencilerin doğa temelli, deneyimsel ve disiplinler arası öğrenme süreçlerine aktif katılımını sağlayan yenilikçi bir eğitim modeli olarak dikkat çekti.

SEKİZ TEMATİK ÖĞRENME İSTASYONU

Zeytin Dalı Açık Hava Sınıfı; tiyatro, matematik, fen, gastronomi, sanat, geleneksel oyunlar, açık kütüphane ve tarım alanı olmak üzere sekiz tematik öğrenme istasyonundan oluşuyor. Bu öğrenme alanları sayesinde öğrencilerin bilişsel, sosyal-duygusal ve psikomotor gelişimleri bütüncül bir yaklaşımla desteklenirken, teorik bilgilerin uygulamalı etkinliklerle pekiştirilmesi de sağlanıyor.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ ULUSLARARASI TAKDİR GETİRDİ

Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve Alanya Belediyesi'nin ortak katkılarıyla yürütülen proje; çevre okuryazarlığı, biyoçeşitlilik farkındalığı, sağlıklı yaşam alışkanlıkları, enerji verimliliği ve küresel vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunuyor. Öğrenciler, sürdürülebilir yaşam kültürünü doğrudan deneyimleme fırsatı bulurken, doğayla iç içe öğrenme modeliyle kalıcı kazanımlar elde ediyor. Alanya Belediyesi ile Hamit Özçelik İlkokulu arasında kurulan güçlü iş birliğinin somut bir sonucu olan Zeytin Dalı Açık Hava Sınıfı projesinin UNECE tarafından uluslararası düzeyde örnek gösterilmesi, Alanya'nın eğitim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının dünya çapında takdir gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN