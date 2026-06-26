2025-2026 eğitim öğretim yılını başarıyla tamamlayan TED Alanya Koleji 4'üncü sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreni, renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler, öğretmenleri ve ailelerinin yoğun katılım gösterdiği organizasyonda mezuniyet heyecanını doyasıya yaşarken, gecenin en özel anlarından biri Arya Ersoy'un babası Önder Ersoy ile yaptığı ilk dans oldu.

Salonda duygu dolu anların yaşandığı baba-kız dansı, davetliler tarafından uzun süre alkışlandı. Gecede hem gurur hem de mutluluk yaşayan Ersoy ailesi, kızlarının eğitim hayatındaki önemli dönüm noktalarından birine tanıklık etmenin heyecanını yaşadı.

Programın ilerleyen bölümünde sahneye çıkan öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte mezuniyet keplerini havaya fırlatarak ilkokul yıllarına veda etti. Büyük coşku yaşayan Arya Ersoy da arkadaşlarıyla birlikte bu unutulmaz anı kutlayarak ortaokul eğitimine başlamanın heyecanını paylaştı.

Mezuniyet töreninin ardından öğretmenleri ve arkadaşlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Arya, ailesiyle birlikte bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi. Önder ve Jenya Ersoy çifti, kızlarının elde ettiği başarıyla büyük gurur duyduklarını ifade ederek, eğitim hayatının bundan sonraki döneminde de aynı azim ve başarıyla yoluna devam edeceğine inandıklarını belirtti.

TED Alanya Koleji'nde düzenlenen mezuniyet töreni, öğrencilerin sergilediği gösteriler, müzik dinletileri ve kep atma seremonisiyle sona ererken, öğrenciler yaz tatiline başlamanın ve yeni bir eğitim dönemine hazırlanmanın mutluluğunu aileleriyle birlikte yaşadı.(Mehmet TUNÇ)