Alanya'nın tanınmış iş insanlarından Köseoğlu Kuyumculuk sahibi Yahya Arslan ile eşi Fatma Arslan, kızları Nilüfer Arslan'ın lise mezuniyetiyle büyük bir gurur yaşadı

NİLÜFER Arslan, eğitimini başarıyla tamamladığı Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi'nden mezun olurken, okul bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreni duygu dolu anlara sahne oldu. Öğrenciler, öğretmenler ve ailelerin yoğun katılım gösterdiği törende mezuniyet coşkusu hep birlikte paylaşıldı. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nı tamamlayan son sınıf öğrencileri, kep atarak yeni hayatlarına ilk adımlarını attı. Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği geçen tüm öğretmen ve velilerimize teşekkür eder, mezuniyetin başta ülkemize, öğrencilerimize, okulumuza ve velilerimize hayırlı olmasını diler, mezun olan öğrencilerimizi tebrik eder, hayat boyu sağlık ve başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Mezuniyet töreninde ailesiyle birlikte bu anlamlı günü kutlayan Nilüfer Arslan, arkadaşlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek lise yıllarına veda etti. Yahya ve Fatma Arslan çifti de kızlarının bu önemli başarısını büyük mutlulukla karşılayarak, gelecekteki eğitim ve kariyer hayatında başarılarının devamını diledi. Arslan ailesi bu özel günü unutulmaz anılarla taçlandırdı. (Mehmet TUNÇ)