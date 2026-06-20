Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunu geride bırakan üniversite adayları, sınav performanslarını değerlendirebilmek için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak resmi açıklamaya odaklandı. Milyonlarca öğrenci, doğru ve yanlış sayılarını teyit edebilmek amacıyla 2026 YKS soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yayımlanmasını bekliyor.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ UYGULAMA NASILDI?

ÖSYM'nin önceki yıllarda izlediği takvim, adaylara bu yılki erişim tarihi hakkında önemli bir ipucu veriyor. 2025 yılındaki YKS maratonunda TYT 21

Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran'da gerçekleştirilmişti. Kurum, sınav sürecinin son aşaması olan YDT'nin tamamlanmasının ardından, aynı gün içerisinde yani 22 Haziran 2025

Pazar günü öğleden sonra tüm soru kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını adayların erişimine sunmuştu. Bu yıl da benzer bir sürecin işletilmesi ve belgelerin son oturumun ardından yayımlanması öngörülüyor.

2026 YKS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bu yılki sınav takvimine göre, YKS'nin son oturumu olan 2026 YDT, 21 Haziran tarihinde saat 15.45'te başlayıp 17.45'te sona erecek. Sınavın belirtilen saatte tamamlanmasının hemen ardından, soruların ve cevap anahtarlarının ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Adaylar, erişime açılacak olan bu dokümanlar aracılığıyla resmi sonuçlar öncesinde tahmini netlerini hesaplama imkanı bulacak.

SONUÇLAR 22 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, üniversite adaylarının yerleştirme sürecinde kullanacağı resmi sınav sonuçları 22 Temmuz 2026

Çarşamba günü duyurulacak. Öğrenciler; TYT, AYT ve YDT oturumlarından elde ettikleri nihai puanları ve başarı sıralamalarını, ÖSYM

Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve kendilerine ait şifrelerle öğrenebilecek.