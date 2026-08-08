Gaziantep'te yaşanan olay, Karayolları Trafik Kanunu'nun plaka standartları konusundaki katı kurallarını bir kez daha gündeme getirdi. Sözcü Gazetesi'nde yer alan ve gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı habere göre, aracının plakalık bölümüne "Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı" ibaresi ekleten bir sürücüye ağır yaptırım uygulandı.

Yapılan denetimlerde tespit edilen standart dışı plaka uygulaması nedeniyle sürücüye tam 140 bin TL idari para cezası kesildi. Bununla birlikte söz konusu araç, yasal mevzuat gereğince 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

PLAKA STANDARTLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, motorlu taşıtlarda kullanılan resmi plakaların boyutu, rengi, yazı karakteri ve mühür standartları devlet tarafından kesin sınırlarla belirleniyor. Plaka üzerine veya plakalık bölümüne standart dışı yazı, özel simge ya da APP olarak bilinen kalın harfli tasarımların eklenmesi kesinlikle yasak.

MEVZUAT HANGİ RİSKLERİ ÖNLÜYOR?

Araç plakalarına yapılan bu tür müdahaleler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) cihazlarının ve güvenlik kameralarının araçları okumasını doğrudan engelliyor. Güvenlik zafiyetine ve sahteciliğe yol açma riski taşıyan bu ihlaller, trafik denetimlerinde yüksek idari para cezaları ve aracın trafikten men edilmesi gibi katı yaptırımlarla sonuçlanıyor. Sürücülerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına devletin belirlediği standart plaka ölçülerinin dışına çıkmaması büyük önem taşıyor.