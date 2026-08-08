Antalya otellerinde ağustos doluluğu zirvede: Sezon kasıma uzuyor

Antalya’da ağustos ayında otellerde doluluk en yüksek seviyelere ulaştı. Alanya’nın da aralarında bulunduğu turizm merkezlerinde hareketliliğin kasım sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Antalya turizmi, sezonun ilk aylarındaki kayıpların ardından yaz döneminde yeniden hızlandı. Belek, Kundu, Kemer ve Alanya’daki 5 yıldızlı otellerde doluluk oranları yüzde 90’ın üzerine çıktı.

Yılbaşından bu yana Antalya’ya gelen yabancı turist sayısı 8,6 milyonu aşarken, ağustos rezervasyonlarında birçok tesis kapasitesini doldurdu. Sonbahar aylarında düzenlenecek iki büyük uluslararası organizasyonun ise sezonu uzatması bekleniyor.

ALANYA DA YÜKSEK DOLULUK YAŞAYAN BÖLGELER ARASINDA

Turizm hareketliliği yalnızca Antalya kent merkezi ve Belek’le sınırlı değil. Alanya, Kemer ve Kundu da yüksek doluluk görülen bölgeler arasında yer alıyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkan Yardımcısı Ercan Çek, Antalya’ya gelen yabancı turist sayısının 8,5 milyon seviyesini geçtiğini söyledi. Çek, geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 7 gerileme bulunduğunu ancak yaz aylarında tablonun değiştiğini belirtti.

Çek, ağustos ayındaki durumu şu sözlerle anlattı:

Ağustos ayında bölgedeki otellerin tamamı dolu. Geçen yılki rakamların yakalanabileceğini, hatta ağustos özelinde üzerine çıkılabileceğini düşünüyoruz.

YERLİ TURİST SAYISINDA YÜZDE 9 ARTIŞ

Dış pazardaki düşüşe karşılık iç pazardan gelen veriler daha güçlü. Temmuz sonu itibarıyla Antalya’yı ziyaret eden yerli turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttığı açıklandı.

Antalya’nın yabancı turist trafiğinde Rusya ve Almanya ilk sıralardaki yerini korurken İngiltere ve Polonya da öne çıkan pazarlar arasında bulunuyor.

EKİM VE KASIM AYLARINDA İKİ BÜYÜK ORGANİZASYON VAR

Antalya’da yoğunluğun yaz tatillerinin sona ermesiyle birlikte kesilmemesi bekleniyor. Kent, ekim ayında Uluslararası Uzay Kongresi’ne (IAC 2026) ev sahipliği yapacak.

Kasım ayında ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın 31. Oturumu (COP31) Antalya’da düzenlenecek.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, COP31 kapsamında 100 binin üzerinde misafirin kentte ağırlanacağını açıkladı.

Şahin, “Sonbaharda, mayıs ve nisan aylarında kaybettiğimiz turist sayısını karşılayacak çok önemli faaliyetlerimiz var. COP31 kapsamında 100 binin üzerinde misafir ağırlayacağız” dedi.

KASIM SONUNA KADAR REZERVASYON HAREKETLİLİĞİ

Belek’te faaliyet gösteren The X Belek Otel’in Satış ve Pazarlama Direktörü Emre Yaman da temmuz başından itibaren rezervasyonlarda yükseliş gördüklerini söyledi.

Yaman, ağustosun yanı sıra eylül, ekim ve kasım ayları için de rezervasyonların iyi seviyede olduğunu belirterek, “Hem hava koşulları hem de Antalya’da düzenlenecek toplantı ve seminerler sayesinde turizm sezonumuzun kasım ayının sonuna kadar uzadığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Bu tablo özellikle Alanya gibi konaklama kapasitesinin yüksek olduğu turizm merkezleri açısından sezonun yalnızca temmuz-ağustos dönemine sıkışmayacağına işaret ediyor. Sonbahardaki rezervasyonların seyri, işletmelerin açık kalma süreleri ve turizm çalışanlarının sezon planlaması açısından da belirleyici olacak.

5 BAŞLIK ÖNERİSİ

1. Antalya otellerinde ağustos doluluğu zirvede: Sezon kasıma uzuyor 2. Alanya dahil Antalya otellerinde doluluk yüzde 90’ı geçti 3. Antalya turizminde sezon uzuyor: Oteller kasıma hazırlanıyor 4. Antalya’da oteller doldu: Sonbaharda 100 bin misafir bekleniyor 5. Alanya turizminde sezon uzuyor: Kasım rezervasyonları hızlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı, Antalya Valiliği açıklamaları, POYD sektör değerlendirmeleri