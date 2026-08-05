Alanya Minibüscüler Odası Başkanı Paşa Özkan, servisçi esnafının yaşadığı sektörel sorunları ve çözüm önerilerini üst kademelere taşıdı. Gerçekleştirilen istişare toplantısında, taşımalı eğitim ihalelerindeki maliyet güncellemeleri ve yasal mevzuat zorunlulukları detaylı bir şekilde masaya yatırıldı.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden birini, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) teknik şartnamesine yeni dahil edilen SERVİSCELL araç takip uygulaması oluşturdu. Özkan, esnafa ek külfet getirdiği belirtilen bu uygulamanın iptal edilmesini resmi olarak talep ettiklerini açıkladı.

SERVİS ARAÇLARINDA YAŞ SINIRI TALEBİ

Sektördeki artan bakım ve işletme giderlerine dikkat çekilen görüşmelerde, servis araçları için mevcut yaş sınırının 20'ye çıkarılması istendi. Bununla birlikte, taşımalı eğitim ihalelerindeki yaklaşık maliyet bedellerinin güncel ekonomik şartlara göre yükseltilmesi ve taşıma esnafının Hasılat Esaslı Vergilendirme sisteminden faydalandırılması gerektiği vurgulandı.

ESNAF İÇİN BU TALEPLER NEDEN ÖNEMLİ?

Özellikle Alanya gibi geniş ve engebeli bir coğrafyaya yayılan ilçelerde, kırsal mahallelerden merkeze taşımalı eğitim yapan esnafın artan akaryakıt ve amortisman giderleri karşısında dayanma gücü azalıyor. Araç yaş sınırının 20'ye esnetilmesi ve vergi kolaylıkları sağlanması, yerel taşıma sektörünün sürdürülebilirliği açısından hayati bir adım olarak yakından takip ediliyor.

TESK BAŞKANLIĞI SÜRECİNE DESTEK

Görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Paşa Özkan, Federasyon Başkanı Mehmet Yiğiner ve ekibine misafirperverlikleri ile esnafın sorunlarına gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür etti. Özkan ayrıca, Yiğiner’in Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanlığı adaylığı çalışmalarında kendisine 7/24 kesintisiz destek vereceklerini duyurdu.