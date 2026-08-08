GETAD desteği için yeni dönem: Dar gelirli aile ve emekli yararlanabilecek mi?

Geliri belirlenen sınırın altında kalan haneleri desteklemeyi amaçlayan GETAD için çalışmalar sürüyor. Pilot uygulamanın 2026'da başlaması, sistemin 2027'de genişletilmesi planlanıyor.

Dar gelirli hanelere yönelik sosyal yardım sisteminde yeni bir model üzerinde çalışılıyor. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), mevcut yardımlardan farklı olarak hanenin toplam gelirini ve temel ihtiyaçlarını birlikte değerlendirmeyi amaçlıyor.

Sistemin temelinde, geliri belirlenecek eşiğin altında kalan ailelere destek verilmesi bulunuyor. Ancak GETAD için gelir sınırı, ödeme miktarı, başvuru yöntemi ve yararlanacak kişilere ilişkin nihai şartlar henüz kamuoyuna açıklanmadı.

GETAD SİSTEMİ NEDİR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2 Aralık 2025'te yaptığı açıklamada yeni model üzerindeki çalışmaları doğruladı.

Yılmaz, "Gelir tamamlayıcı aile bazlı bir destek sistemi modelini çalışıyoruz ve pilot uygulamalarını önümüzdeki yıl yapıp 2027 ile de daha entegre bir sosyal destek modeline hep birlikte geçeceğiz" dedi.

Bu açıklamaya göre GETAD, kişiye yalnızca sabit bir ödeme yapılmasından ziyade ailenin ekonomik durumunun bütün olarak ele alınacağı bir sosyal destek modeli olacak.

KİRA, GIDA VE ISINMA GİDERLERİ HESABA KATILACAK

Anadolu Ajansı'nın 4 Şubat 2026 tarihli haberine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sistem üzerinde çalışma yürütüyor.

Planlanan modelde düşük gelirli hanelere kira, gıda ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar için destek sağlanması öngörülüyor.

Üstelik desteklerin her yerde aynı olması beklenmiyor. Bölgesel ihtiyaçların da hesaba katılması planlanıyor. Örneğin ısınma maliyetinin yüksek olduğu bölgelerde bu gider için sağlanacak yardımın öne çıkması mümkün.

EMEKLİLER GETAD DESTEĞİ ALABİLECEK Mİ?

En fazla merak edilen başlıklardan biri düşük aylık alan emeklilerin durumu.

Şu aşamada "en düşük emekli aylığını alan herkes GETAD ödemesi alacak" şeklinde kesinleşmiş resmi bir düzenleme bulunmuyor.

Model hane gelirini esas aldığı için yalnızca kişinin emekli aylığına bakılması beklenmiyor. Aynı evde yaşayanların toplam geliri ve belirlenecek diğer kriterlerin değerlendirmeye alınması gündemde.

SGK Uzmanı Melis Elmen de 17 Temmuz 2026'da Radyo Sputnik'e yaptığı değerlendirmede sistemin çalışanları ve emeklileri kapsayabilecek şekilde ele alındığını belirtti. Ancak bu değerlendirme, kesinleşmiş başvuru şartları anlamına gelmiyor.

Bu nedenle düşük emekli aylığı almak tek başına GETAD hakkı kazanılacağı anlamına gelmeyebilir.

GELİR SINIRI NE KADAR OLACAK?

GETAD konusunda şu anda yanıtı kesinleşmeyen en önemli soru bu.

Hangi aylık hane gelirinin sınır kabul edileceği resmi olarak açıklanmış değil. Aynı şekilde hanedeki kişi sayısının hesaplamaya nasıl dahil edileceği ve destek miktarının hangi formülle belirleneceği konusunda da nihai bir düzenleme yayımlanmadı.

Bu ayrıntılar belli olmadan internette yer alan "şu maaşın altında olan kesin alacak" veya "devlet şu kadar ödeme yapacak" şeklindeki rakamlara temkinli yaklaşmak gerekiyor.

GETAD BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Hayır. Kamuoyuna açıklanan bilgiler itibarıyla ülke genelinde vatandaşların başvurabileceği kesinleşmiş bir GETAD başvuru takvimi bulunmuyor.

Dolayısıyla bugün için GETAD adına açıklanmış resmi bir başvuru formu, kesin gelir sınırı veya herkese açık ödeme takvimi yok.

Sistemin önce seçilecek bölgelerde pilot olarak denenmesi planlanıyor. Pilot uygulamada hane gelirlerinin nasıl tespit edileceği, ihtiyaçların hangi kriterlerle belirleneceği ve desteklerin nasıl verileceği test edilecek.

2027 İÇİN DAHA GENİŞ MODEL HEDEFLENİYOR

GETAD çalışmalarında açıklanan takvim iki aşamalı.

İlk aşamada 2026 içerisinde bazı il ve mahallelerde pilot uygulama yapılması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasına göre 2027'de ise daha entegre bir sosyal destek sistemine geçilmesi hedefleniyor.

Pilot uygulamanın başlayacağı yerler, kesin başvuru tarihi ve ödeme miktarları açıklandığında sistemin dar gelirli aileler ile emeklilere nasıl yansıyacağı da daha net görülecek.

GETAD HAKKINDA ŞU ANA KADAR KESİNLEŞENLER

• Sistem hane bazlı gelir yaklaşımı üzerine hazırlanıyor. • Geliri belirlenen seviyenin altında kalan ailelerin desteklenmesi hedefleniyor. • Kira, gıda ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar model kapsamında değerlendiriliyor. • Bölgesel ihtiyaçlara göre farklı desteklerin uygulanması planlanıyor. • 2026'da pilot uygulama yapılması hedefleniyor. • 2027'de daha kapsamlı ve entegre bir sosyal destek modeline geçilmesi planlanıyor. • Kesin gelir sınırı henüz açıklanmadı. • Ödeme tutarları kesinleşmedi. • Ülke genelinde başvuru takvimi henüz ilan edilmedi. • Düşük emekli aylığı alanların hangi şartlarla kapsama gireceği kesinleşmedi.

Bu nedenle GETAD'ın "her emekliye ek maaş" veya herkese verilecek yeni bir "vatandaşlık maaşı" şeklinde değerlendirilmesi şu aşamada doğru değil. Açıklanan model, ihtiyaç ve hane geliri esaslı bir sosyal destek sistemi olarak hazırlanıyor.

Kaynak: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2 Aralık 2025 tarihli açıklaması; Anadolu Ajansı, 4 Şubat 2026; TRT Haber; SGK Uzmanı Melis Elmen'in 17 Temmuz 2026 tarihli değerlendirmesi.