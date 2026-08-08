Corendon Alanyaspor’dan çifte transfer: İki genç isim imzayı attı

Corendon Alanyaspor, Kayserispor’dan 20 yaşındaki Baran Ali Gezek ile Giresunspor’dan 22 yaşındaki Şahin Dik’i kadrosuna kattı. İki oyuncuyla uzun süreli sözleşme imzalandı.

Corendon Alanyaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu iki genç futbolcuyla güçlendirdi. Turuncu-yeşilli ekip, Kayserispor forması giyen Baran Ali Gezek ve Giresunspor’dan Şahin Dik ile anlaşmaya vardı.

Cengiz Aydoğan Kulüp Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile iki futbolcu katıldı.

BARAN ALİ GEZEK İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Alanyaspor, 20 yaşındaki Baran Ali Gezek ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Genç futbolcu daha önce Süper Lig’de 52 karşılaşmada forma giydi ve U21 Milli Takımı kadrosunda da yer aldı.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, Baran Ali Gezek’in farklı kulüplerden teklif almasına rağmen Alanyaspor’u tercih ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Baran Ali’yi zaten tanıyorsunuz. Gençlere önem veriyoruz ve yatırım yapıyoruz. Baran Ali’nin Alanyaspor’a gelmek istemesi bizim için değerli. Kendisine teşekkür ediyorum” dedi.

Baran Ali Gezek ise imzanın ardından yaptığı açıklamada, “Alanyaspor gibi bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. İnşallah sakatlıksız bir sezon geçirip hedeflerimize ulaşırız” ifadelerini kullandı.

ŞAHİN DİK’E 5 YILLIK İMZA

Turuncu-yeşilli ekip, Giresunspor’dan kadrosuna kattığı 22 yaşındaki Şahin Dik ile de 5 yıllık anlaşma yaptı.

Başkan Çavuşoğlu, genç futbolcunun gelişimine güvendiklerini belirterek iki oyuncunun da Alanyaspor’da süre bulmasını ve çıkış yapmasını beklediklerini söyledi.

Şahin Dik ise Süper Lig’de forma giymenin uzun süredir hedefi olduğunu belirterek, “Bu kulüp için elimden gelenin daha fazlasını yapacağım. Alttan yukarı bütün liglerde oynadım. Sonunda hayalim olan Süper Lig’e geldim” diye konuştu.

GENÇ OYUNCU YATIRIMI SÜRÜYOR

Alanyaspor yönetiminin iki transferde de genç ve gelişime açık oyunculara yönelmesi öne çıkıyor. Baran Ali Gezek’in Süper Lig tecrübesi bulunurken, Şahin Dik ise alt liglerde edindiği deneyimin ardından kariyerinde ilk kez Süper Lig seviyesine yükseldi.

İmza töreninin ardından Baran Ali Gezek ve Şahin Dik, kendilerini Corendon Alanyaspor’a bağlayan sözleşmelere imza attı.

Başlık önerileri:

1. Corendon Alanyaspor’dan çifte transfer: İki genç isim imzayı attı 2. Alanyaspor iki transferi birden açıkladı: Sözleşmeler imzalandı 3. Alanyaspor kadrosuna iki genç takviye yaptı 4. Baran Ali Gezek ve Şahin Dik Alanyaspor’da 5. Alanyaspor’dan gençlik hamlesi: İki futbolcuyla uzun sözleşme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA) – 8 Ağustos 2026