SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammı için ilk tahminler geldi. SGK uzmanı İsa Karakaş, artışın yüzde 7 ile 11 arasında kalabileceğini söyledi.

Milyonlarca emekli ve memurun gözü şimdiden Ocak 2027 maaş artışına çevrildi. Yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammı doğrudan belirleyecek.

SGK uzmanı İsa Karakaş da mevcut ekonomik program ve enflasyon beklentileri üzerinden olası zam oranlarını değerlendirdi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YÜZDE 7-11 TAHMİNİ

Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'de alabileceği artış için bir tahmin aralığı paylaştı.

Karakaş'a göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon seyrine bağlı olarak zam oranı yüzde 7 ile yüzde 11 arasında gerçekleşebilir.

Bu oran henüz kesinleşmiş bir zam değil. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 artışı, Temmuz-Aralık 2026 döneminde oluşacak 6 aylık TÜFE verisinin tamamlanmasıyla belli olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN FARKLI HESAP

Memurlar ile memur emeklilerinde hesaplama farklı işliyor. Bu grupta toplu sözleşme artışının yanı sıra oluşması halinde enflasyon farkı da maaşlara yansıyor.

Karakaş, mevcut beklentiler üzerinden yüzde 5 ile yüzde 8,5 arasında bir artış öngördüğünü açıkladı. Nihai oran için yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerinin tamamlanması gerekiyor.

REFAH PAYI İÇİN 2027'Yİ İŞARET ETTİ

Emeklilerin merak ettiği bir diğer başlık ise yasal zam oranının üzerine ek bir refah payı verilip verilmeyeceği.

Karakaş, bu konuda kesinleşmiş bir hükümet kararı bulunduğunu söylemedi. Ancak seçim takvimi yaklaştıkça emekli, memur ve asgari ücretlilerin gelirlerinde ilave düzenlemelerin gündeme gelebileceği görüşünü dile getirdi.

Karakaş, geçmiş seçim dönemlerinde EYT ve 3600 ek gösterge gibi geniş kesimleri ilgilendiren düzenlemelerin hayata geçirilmesini örnek gösterdi.

2027 OCAK AYINDAN İTİBAREN REFAH PAYI BEKLİYORUZ

Karakaş, beklentisini "2027 Ocak ayından itibaren refah payı bekliyoruz" sözleriyle açıkladı.

Bu değerlendirme de resmi bir karar veya açıklamaya dayanmıyor. Refah payı verilmesi için ayrıca siyasi iradenin karar alması ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor.

Karakaş ayrıca 2027 Kasım veya en geç 2028 Nisan dönemini olası seçim takvimi üzerinden değerlendirerek, seçim öncesinde yasal artışların üzerinde ek düzenlemelerin gündeme gelebileceğini savundu.

KESİN ZAM İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON BEKLENECEK

TÜİK verilerine göre Haziran 2026'da tüketici enflasyonu aylık yüzde 0,99, yıllık yüzde 32,11 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran dönemindeki toplam TÜFE artışı ise yüzde 17,76 oldu.

Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak artış açısından asıl belirleyici veri, Temmuz-Aralık 2026 dönemindeki 6 aylık enflasyon olacak.

Bu nedenle Karakaş'ın açıkladığı yüzde 7-11 ile yüzde 5-8,5 aralıkları mevcut veriler üzerinden yapılmış tahmin niteliği taşıyor. Kesin zam oranları yılın son enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netleşecek.

Kaynak: İsa Karakaş'ın değerlendirmeleri, TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi verileri