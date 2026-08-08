UYAP’a giren kiracı için kritik karar: “Tebligat gelmedi” itirazı yetmedi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi, kira alacağı nedeniyle başlatılan icra takibinde UYAP üzerinden dosyayı inceleyen kiracının itirazını süre yönünden reddetti.

Kira borcu nedeniyle başlatılan bir icra takibinde, borçlunun dosyadan ne zaman haberdar olduğunun belirlenmesine ilişkin öne çıkan bir karar çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi, kiracının UYAP Vatandaş Portal üzerinden icra dosyasındaki belgeleri görüntülediği tarihleri değerlendirmeye aldı.

Karar, özellikle “Tebligat bana ulaşmadı, bu nedenle yasal süre başlamadı” şeklindeki itirazların her olayda tek başına yeterli olmayabileceğini gösteriyor. Mahkeme, somut dosyada borçlunun elektronik ortamda yaptığı incelemeleri takipten haberdar olduğunun belirlenmesinde dikkate aldı.

KİRA BORCU İÇİN İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Uyuşmazlık, İstanbul'daki bir taşınmazın kira bedelinin zamanında ödenmediği iddiasıyla başladı. Ev sahibi, kira alacağını tahsil etmek amacıyla kiracı hakkında icra takibi başlattı.

Takip kapsamında kiracıya ödeme emri gönderildi. Kiracı ise tebligatın kendisine ulaşmadığını öne sürdü.

Kiracı, icra takibinden daha sonraki bir tarihte tesadüfen haberdar olduğunu belirterek tebligatın usulsüz olduğunu savundu. Bu gerekçeyle tebliğ tarihine yönelik şikâyette bulundu.

İLK DERECE MAHKEMESİ KİRACIYI HAKLI BULDU

İlk derece mahkemesi, kiracının başvurusunu kabul ederek tebligatın usulsüz olduğu yönünde karar verdi.

Ev sahibi ise karara karşı istinaf yoluna başvurdu. Dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi'nin önüne geldi.

UYAP'TAKİ DOSYA İNCELEMELERİ DEĞERLENDİRİLDİ

İstinaf incelemesinde kiracının UYAP Vatandaş Portal üzerinden icra dosyasına yaptığı girişler üzerinde duruldu. Kiracının dosyadaki belgeleri hangi tarihlerde görüntülediği incelendi.

UYAP Vatandaş Portal, tarafların dava ve icra dosyalarına elektronik ortamda ulaşmasına ve dosyadaki evrak ile safahat bilgilerini incelemesine imkân veriyor.

Bölge Adliye Mahkemesi, somut olayda UYAP üzerinden yapılan belge incelemelerini kiracının icra takibinden haberdar olduğunun belirlenmesinde dikkate aldı.

ŞİKÂYET SÜRESİNDE YAPILMADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin şikâyeti kabul eden kararını isabetli bulmadı.

Daire, kiracının takip dosyasındaki belgeleri UYAP üzerinden incelediği tarihler doğrultusunda şikâyetin yasal süresinde yapılmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle şikâyetin süre yönünden reddedilmesine karar verdi ve ilk derece mahkemesinin kararını kaldırdı.

HER UYAP GİRİŞİ OTOMATİK OLARAK AYNI SONUCU DOĞURMAYABİLİR

Kararın, “UYAP'a girildiği anda bütün yasal süreler otomatik olarak başlar” şeklinde genelleştirilmemesi gerekiyor. Mahkemenin değerlendirmesi somut dosyadaki işlem ve görüntüleme kayıtları üzerinden yapıldı.

Tebligatın usulsüz olup olmadığı, kişinin takipten hangi tarihte haberdar olduğu ve hangi yasal sürenin uygulanacağı her uyuşmazlıkta dosyanın kendi koşullarına göre belirleniyor.

Bu nedenle kira borcu veya başka bir alacak nedeniyle hakkında icra takibi bulunan kişilerin, UYAP'ta gördükleri dosya ve belgeleri “Henüz fiziki tebligat gelmedi” düşüncesiyle bekletmesi hak kaybı riski oluşturabilir.

KİRACI VE EV SAHİPLERİNİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR?

Kira alacaklarında ödeme emrine itiraz ve tebligata ilişkin şikâyetlerde süreler, icra takibinin devam edip etmeyeceğini doğrudan etkileyebiliyor.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi'nin kararı da dijital dosya inceleme kayıtlarının, kişinin takipten hangi tarihte haberdar olduğunun tespitinde kullanılabileceğini ortaya koyması açısından önem taşıyor.

Kaynak: İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 21. Hukuk Dairesi kararına ilişkin aktarılan dosya bilgileri; Adalet Bakanlığı UYAP Vatandaş Portal.

ALTERNATİF BAŞLIK ÖNERİLERİ

1. UYAP’a giren kiracı için kritik karar: Tebligat itirazı reddedildi 2. Kira icrasında UYAP ayrıntısı: Dosyayı görüntüleyen kiracı süreyi kaçırdı 3. Kiracılar dikkat: UYAP’taki dosya incelemesi karara yön verdi 4. İcra takibinde yeni UYAP kararı: Tebligat savunması kabul edilmedi 5. Kira borcunda emsal niteliğinde UYAP kararı: İtiraz süre yönünden reddedildi