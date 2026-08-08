Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 9 Ağustos 2026 tarihinde Antalya genelinde planlı şebeke yatırımları ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Alanya başta olmak üzere Aksu, Gündoğmuş, Demre, Finike, Kemer, Korkuteli, Muratpaşa ve Serik ilçelerindeki birçok mahallede gün içinde farklı saat dilimlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Yatırım çalışmaları nedeniyle Alanya'da geniş çaplı bir kesinti programı planlandı. Saat 09.00 ile 16.00 arasında Akdam, Akçatı, Alacami, Bademağacı, Basırlı, Burçaklar, Emişbeleni, Gözübüyük, Güney, Güzelbağ, Hacımehmetli, Karakocalı, Karamanlar, Orhan, Seyricek, Soğukpınar, Tophane, Türkler, Yenice, Çakallar ve İncekum mahallelerine enerji verilemeyecek. Ayrıca Bağırsağın, Söbüçimen, Baş, Belen (Nebiler), Çayboğazı, Seyricek, Eğrigöl, Ümitli yaylaları ile Köprübaşı, Üzümlü ve Yanıklar mevkilerinde de aynı saatlerde kesinti yaşanacak.

Bakım faaliyetleri çerçevesinde ise Emişbeleni ve Toslak mahallelerinin Karadağ mevkilerinde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Toslak Mahallesi Uçanca bölgesinde ise kesinti 13.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

DİĞER İLÇELERDEKİ KESİNTİ PROGRAMI

Aksu ilçesinde Karaöz, Cumhuriyet, Konak, Soğucaksu ve Macun mahalleleri çevresinde 09.00-16.00 saatleri arasında çalışma yürütülecek. Gündoğmuş'ta Akyar, Köprülü, Ortaköy ve Çamlıalan bölgelerinde, Demre'de Gökyazı Mahallesi Noel Baba Caddesi'nde, Finike'de ise Yeşilyurt ve Gündoğdu bölgelerinde yine 09.00 ile 16.00 saatleri arasında enerji kesintisine gidilecek.

Kemer'in Beldibi ve Göynük mahallelerinde sabah 05.00 ile 12.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak. Korkuteli Küçükköy Mahallesi ile Muratpaşa Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi çevresinde 09.00-16.00 saatleri arasında deplase ve bakım işlemleri gerçekleştirilecek. Serik ilçesine bağlı Akbaş, Bucakköy, Deniztepesi, Karataş ve Sarıabalı mahallelerinde ise kesinti 09.30 ile 16.30 saatleri arasında uygulanacak.

KESİNTİ ÖNCESİ HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Uzmanlar, yaz aylarında artan enerji talebini karşılamak amacıyla yapılan bu planlı yatırımların şebeke güvenliği için kritik olduğuna dikkat çekiyor. Kesinti saatlerinde vatandaşların olası voltaj dalgalanmalarına karşı elektronik cihazlarını prizden çekmeleri ve özellikle turizm tesisleri ile tarımsal sulama sistemlerinde jeneratör altyapılarını hazır bulundurmaları önem taşıyor.

Yetkililer tarafından aktarılan bilgilere göre, çalışmaların erken bitmesi halinde belirtilen saatlerden önce şebekeye enerji verilebilecek. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında yürütülen faaliyetlerin ardından bölgelerdeki enerji akışının tamamen normale dönmesi bekleniyor.