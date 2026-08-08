Alanya İskelesi’nde yeni dönem: Ruhsatsız teknelere 1 Kasım sınırı

Alanya İskelesi’nde uygulanacak yeni düzenlemeyle ruhsatsız teknelerin ticari faaliyetleri 1 Kasım’dan itibaren durdurulacak. Esnaf odaları uygulamaya destek verdi.

Alanya Belediyesi ile Alanya Balıkçılar Kooperatifi arasında Balıkçı Barınağı ve İskele Bölgesi’ni kapsayan yeni düzenleme için süreç başladı. Buna göre gerekli ruhsat ve izinleri bulunmayan teknelerin 1 Kasım 2026’dan itibaren ticari faaliyette bulunmasına izin verilmeyecek.

Düzenleme yalnızca tekneleri kapsamıyor. İskele çevresindeki altyapı, asfalt ve peyzaj çalışmalarının da yenilenmesi planlanıyor. Bölgede daha önce kıyı hattı, altyapı ve liman içindeki düzenlemeler için kamu kurumları ile sektör temsilcilerinin katıldığı toplantılar yapılmıştı. Alanya Kaymakamlığı da Ocak 2025’te İskele Bölgesi’nin altyapı ve fiziki sorunlarının çözülmesi için çalışma yürütüldüğünü açıklamıştı.

ESNAF TEMSİLCİLERİNDEN DESTEK

Alanya Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, kayıt dışı ticari faaliyetlerin önlenmesinin ruhsatlı işletmeler açısından daha eşit bir rekabet ortamı oluşturacağını söyledi.

Değirmenci, “Turizmde başarı; kurallara bağlılık, kalite, güvenlik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle mümkündür. Kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi hem devletimizin vergi ve denetim sistemini güçlendirecek hem de tüm yükümlülüklerini yerine getiren işletmeler açısından adil rekabet ortamı oluşturacaktır” dedi.

Değirmenci ayrıca denetimlerin tüm işletmelere aynı şekilde uygulanması gerektiğini belirterek teknelerin ruhsat işlemlerini tamamlaması ve çalışanların yeni sisteme uyum sağlamasının önemine işaret etti.

İSKELE ALANYA’NIN YÜZ AKI OLMALI

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı ve İYİ Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi Velittin Yenialp de düzenlemeyi destekledi.

Yenialp, “İskele Alanya’nın yüz akı olması gereken bir yer. Ancak zaman zaman yaşanan olumsuz olaylar Alanya’nın tanıtımına ve marka değerine ciddi zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

İskele çevresinin ailelerin ve ziyaretçilerin güvenli biçimde kullanabileceği bir alan olması gerektiğini belirten Yenialp, uygulanacak kuralların bölgede düzenin sağlanmasına katkı sunacağını söyledi.

İSKELE İÇİN UZUN SÜREDİR DÜZENLEME ARAYIŞI VAR

Alanya İskelesi ve Balıkçı Barınağı’ndaki çalışma düzeni son yıllarda belediye, kaymakamlık ve sektör temsilcilerinin gündemindeki başlıklardan biri oldu.

Alanya Kaymakamlığı tarafından 30 Ocak 2026’da yapılan toplantıda da tekne sahiplerinin faaliyetlerini güvenli bir ortamda sürdürebilmesi ve turistlerin aldıkları hizmetten memnun ayrılması hedefi ele alınmıştı. Kaymakam Şakir Öner Öztürk, disiplinli ve sürdürülebilir bir sistem kurulması gerektiğini belirtmişti.

Alanya Belediyesi’nin mevcut düzenlemelerinde günübirlik gezi teknelerinin çalışma saatleri, ücret tarifeleri ve kooperatiflerin sorumluluklarına ilişkin hükümler de bulunuyor.

Yeni uygulamanın en somut aşaması ise 1 Kasım 2026’da başlayacak. Bu tarihten sonra gerekli ruhsatları bulunmayan teknelerin Alanya İskelesi’nde ticari faaliyet yürütmesine izin verilmeyecek.

Kaynak: Alanya Postası, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi