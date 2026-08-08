Gazeteci Uğur Dündar, 6 Ağustos 2025 tarihinde vefat eden ve 1973-1980 yılları arasında Antalya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Selahattin Tonguç hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Sosyal medya hesabından yayımladığı makalede Dündar, Tonguç'un şeffaf yönetim anlayışını, kente kazandırdıklarını ve görev süresince karşılaştığı zorlukları aktardı.

"Efsane Belediye Başkanı Olmak Çok Mu Zor?" başlıklı yazısında Dündar, Tonguç'un göreve geldiği ilk günlerdeki mali krizleri nasıl aştığına değindi. Boş bir bütçeyle devraldığı belediyede aylardır ödenmeyen işçi maaşlarını kısa sürede ödeyen Tonguç, kentin altyapı ve imar sorunlarına da neşter vurdu. Hızlı göç ve çarpık kentleşme ile mücadele eden Tonguç; yol, trafik, içme suyu ve kanalizasyon projelerini hayata geçirdi. Lara'dan Yeni Liman'a uzanan sahil bandının doğal sit alanı ilan edilerek halka açılması, dönemin en önemli adımlarından biri olarak kaydedildi. Ayrıca Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan sansür girişimlerine karşı da sanatçıların yanında sağlam bir duruş sergilediği vurgulandı.

ŞEFFAFLIK İÇİN NASIL BİR YÖNTEM İZLENDİ?

Dündar'ın aktardığı bilgilere göre, 36 üyeli belediye meclisinde CHP'li üye sayısının 18'den 15'e düşmesiyle yaşanan çoğunluk krizi, o dönem için sıradışı kabul edilen bir yöntemle aşıldı. Tonguç, meclis toplantılarını ve ihaleleri belediye hoparlöründen canlı yayınlatarak halkın doğrudan denetimini sağladı. Bu uygulama, Antalya'da yepyeni bir şeffaf belediyecilik döneminin kapılarını aralarken, halkın yönetime doğrudan tanıklık etmesine olanak tanıdı.

EFSANE BAŞKAN HANGİ TEHDİTLERLE KARŞILAŞTI?

Kamu yararını savunan kararları nedeniyle Tonguç'un ciddi hayati tehlikeler atlattığı da yazıda detaylandırıldı. Evine silahlı saldırı düzenlenen, kahvesine siyanür konulan, üzerine araç sürülen ve parti binasına bomba bırakılan eski başkan, tüm bu baskılara rağmen geri adım atmadı. Dündar, Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi kapsamında yıkılması gereken 200'e yakın kaçak yapının ortadan kaldırılmasında bu kararlı duruşun etkili olduğunu ifade etti.

GÜNÜMÜZ SİYASETÇİLERİNE HANGİ MESAJ VERİLDİ?

Yazısının sonunda mevcut ve aday belediye başkanlarına seslenen Dündar, Tonguç'un yönetim modelinin günümüz siyaseti için bir rehber niteliğinde olduğunu bildirdi. 1969 yılında CHP'nin en genç il başkanı olduğunda İsmet İnönü'nün Tonguç'a verdiği "Ak baldırdan ve sarı altından uzak dur" öğüdünü hatırlatan deneyimli gazeteci, siyasetin ülkeye bir borç ödeme aracı olarak görülmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca Tonguç'un üniversite hocası Tahsin Bekir Balta'nın "Bu ülkeye borçlusunuz, siyasete atılmalı ve bu borcu ödemelisiniz" tavsiyesinin de efsane başkanın kariyerinde belirleyici bir dönüm noktası olduğu aktarıldı.