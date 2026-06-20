Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde öğle saatlerine doğru meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Zeliha B., 4 yaşındaki oğlu A.B. ile birlikte 8'inci kattaki evlerinden aşağı atladı. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir sebeple gerçekleşen olayın ardından anne yaşamını yitirdi, küçük çocuk ise ağır yaralandı.

Akkent Mahallesi'ndeki bir sitede yaşanan olayı fark eden çevre sakinleri, durumu hızla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, durumları kritik olan anne ve çocuk acil olarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastaneye ulaştırılan Zeliha B., doktorların gerçekleştirdiği tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aynı olayda ağır yaralanan 4 yaşındaki A.B.'nin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği aktarıldı. Yaşamını yitiren kadının cenazesi, gerekli işlemler için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Edinilen bilgiye göre, emniyet güçleri olayın arka planını aydınlatmak üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bu tür vakalarda standart prosedür olarak, olay yeri inceleme ekiplerinin sitede yapacağı teknik çalışmalar ve aile yakınlarının ifadeleri, olayın nedenine dair belirsizliklerin giderilmesinde temel veri kaynağı olacak.