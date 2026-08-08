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Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 'Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi', Antalya'da siyasi yankı buldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kamuoyunda 'çerçeve yasa' olarak bilinen düzenlemeye ulus devlet ve eşit vatandaşlık ilkeleri üzerinden eleştiri getirdi.

Yerel basına yansıyan açıklamalara göre Uysal, laik devletin inançlara eşit mesafede durduğu gibi, ulus devletin de etnik farklılık gözetmeksizin tüm vatandaşlara eşit yaklaşması gerektiğini vurguladı. Etnik gerekçelerle anayasal ayrıcalık talep edilmesinin demokratik bir ilerleme sayılamayacağını ifade eden başkan, bu kavramların tarihsel süreçte büyük acılar sonucunda elde edildiğini hatırlattı.

EŞİT VATANDAŞLIK VURGUSU

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine değinen Uysal, Atatürk'ün oluşturduğu anayasal sözleşme niteliğindeki Türk milleti tanımının önemine dikkat çekti. Mevcut anayasanın kuvvetler ayrılığı konusunda eksiklikleri bulunduğunu iddia eden Uysal, buna karşın kültürel ve kamusal haklar bağlamında Türkiye'nin Fransız Anayasası gibi gelişmiş ülke örneklerinden daha ileri bir noktada olduğunu öne sürdü.

ÇERÇEVE YASA NEDİR VE NEDEN TARTIŞILIYOR?

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan söz konusu yasa teklifi, toplumsal bütünleşmeyi sağlamayı amaçlayan hukuki bir zemin oluşturmayı hedefliyor. Ancak düzenleme, farklı siyasi kesimlerden çeşitli eleştiriler alıyor. Uysal da 50 yılı aşan terör faaliyetlerinin silah zoruyla ayrıcalık elde etme girişimi olduğunu belirterek, meclisteki yasanın Edirne'den Hakkari'ye sadık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına haksızlık olduğunu aktardı.