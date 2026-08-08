Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yeni uygulaması, prim borcu bulunan emekli ve hak sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Ağustostan itibaren bazı SGK borçları aylıklardan kesilebilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) prim alacaklarının tahsiline yönelik düzenlemesi, emekli aylığı ile dul ve yetim aylığı alanların gündemine girdi. Düzenleme kapsamında SGK’ya prim borcu bulunan bazı kişilerin aylıklarından kesinti yapılmasının yolu açıldı.

Çalışma Yaşamı Uzmanı Hüseyin İrfan Fırat, uygulamanın özellikle düşük gelirle geçinen emekliler ve hak sahipleri açısından sonuçları olacağını söyledi.

Fırat, düzenlemeyi eleştirerek, "Müflis tüccar misali eski defterler karıştırılıyor. Kayıt dışı istihdamla mücadele etmek yerine, faturayı toplumun en dar gelirli kesimine kesiyorlar" dedi.

KESİNTİ DUL VE YETİM AYLIKLARINI DA KAPSAYABİLİYOR

Fırat'ın aktardığına göre düzenleme yalnızca doğrudan emeklileri kapsamıyor. Vefat eden sigortalı üzerinden dul veya yetim aylığı alan hak sahipleri de ilgili prim borçları nedeniyle kesintiyle karşılaşabilecek.

Kesintinin ilk aşamada aylığın yüzde 10'unu aşmayacak şekilde uygulanacağını belirten Fırat, kanundaki üst sınırın ise yüzde 25 olduğunu ifade etti.

Bu nedenle aylık alan kişilerin ödeme gününde hesaplarına yatırılan tutarı kontrol etmeleri önem taşıyor.

GSS BORÇLARI DA GÜNDEMDE

Uygulamanın öne çıkan başlıklarından biri Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları.

Türkiye'de herhangi bir sosyal güvence kapsamında bulunmayan ve şartları taşıyan kişiler GSS sistemine dahil edilebiliyor. Ödenmeyen primler ise zaman içinde borç olarak birikebiliyor.

Fırat, yeni uygulamanın GSS borcu bulunan kişileri de etkileyebileceğini belirterek, vatandaşların maaşlarını çekmek istediklerinde beklemedikleri bir kesinti görebileceklerini söyledi.

2016 ÖNCESİ GSS BORÇLARI SİLİNMİŞTİ

GSS borçlarında 2025'in sonunda kapsamlı bir düzenleme yapılmıştı. 1 Ocak 2016'dan önce oluşan ve ödenmeyen GSS primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçildi.

Düzenlemeden yaklaşık 1 milyon 477 bin kişi yararlandı. Silinen GSS prim borcunun toplam tutarı yaklaşık 3,2 milyar liraya ulaştı.

Ancak bu düzenleme sonraki yıllarda oluşan GSS borçlarının tamamını ortadan kaldırmadı. Bu nedenle vatandaşların güncel borç durumlarını ayrıca kontrol etmeleri gerekiyor.

BORÇ DURUMU E-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLİR

SGK veya GSS borcu bulunduğundan şüphelenenlerin kesintiyle karşılaşmadan önce e-Devlet üzerinden kendi kayıtlarını incelemesi mümkün.

Özellikle geçmişte sigortasız geçirilen dönemleri bulunanlar, GSS tescili yapılmış kişiler ve prim borcu olanların borcun hangi döneme ait olduğunu kontrol etmesi önem taşıyor.

Kayıtlarda hatalı bir borç görünmesi halinde ise doğrudan SGK'dan bilgi alınması gerekiyor. Böylece aylıktan yapılabilecek bir kesintinin hangi borca dayandığı da netleştirilebilir.

Kaynak: SGK, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeler; Çalışma Yaşamı Uzmanı Hüseyin İrfan Fırat'ın açıklamaları.

ALTERNATİF BAŞLIKLAR

1. SGK borcu olan emekliler dikkat: Maaştan kesinti başlıyor 2. Emekli, dul ve yetimleri ilgilendiriyor: SGK kesintisi Ağustosta 3. SGK'da yeni dönem: Borçlar aylıklardan tahsil edilebilecek 4. GSS borcu bulunanlar dikkat: Aylıklardan kesinti yapılabilecek 5. Emekli maaşlarında SGK borcu kesintisi: Kimleri kapsıyor?