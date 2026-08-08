Şarkıcı Cansever 59 yaşında hayatını kaybetti

Arabesk müziğin tanınan isimlerinden Cansever, bir süredir tedavi gördüğü lösemi nedeniyle 59 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi sanatçı Mehtap duyurdu.

Arabesk müziğin 1990’lı yıllarda geniş kitlelere ulaşan isimlerinden Cansever hayatını kaybetti. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçının bir süredir lösemi tedavisi gördüğü biliniyordu.

Cansever’in 8 Ağustos 2026 tarihinde, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında yaşamını yitirdiği açıklandı. Ölüm haberini sanatçı Mehtap sosyal medya hesabından paylaştı.

MEHTAP: DAHA İKİ GÜN ÖNCE KONUŞTUK

Sanatçı Mehtap, Cansever’in ölümünü duyurduğu paylaşımında, “Cansever ablam rahmetli oldu, daha iki gün önce konuştuk” ifadelerini kullandı.

Cansever’e Aralık 2025’te lösemi teşhisi konulmuştu. Tedavisine Almanya’da devam eden sanatçı için daha sonra uygun kök hücre donörü bulundu.

Cansever, mart ayında hastaneye yatırılmış ve ilik nakli yapılmıştı. Sanatçı 8 Mayıs 2026’da sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şu an iyiyim, her şey kontrol altında” demiş, kontrol ve tedavi sürecinin yaklaşık altı ay devam edeceğini söylemişti.

CANSEVER KİMDİR?

Cansever, 8 Temmuz 1967’de Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde dünyaya geldi. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, müzik kariyerine 1992 yılında Kuzey Makedonya’da çıkardığı albümle başladı.

Türkiye’de geniş kitleler tarafından tanınması ise 1997 yılında İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show programında seslendirdiği “Kara Çadır” türküsüyle oldu.

Cansever daha sonraki yıllarda “Yollar Hasta Ben Yorgunum”, “Duman Oldum”, “Sen De Gittin”, “Kime Bu İnat” ve “Ağla Gözbebeğim” gibi parçalarıyla arabesk müzik dinleyicisinin yakından tanıdığı isimlerden biri haline geldi.

Sanatçının Mayıs 2026’da “Benim Rüzgarım” adlı single çalışması da yayımlanmıştı.

CENAZE PROGRAMI HENÜZ AÇIKLANMADI

Cansever’in cenaze töreni ve defin programına ilişkin 8 Ağustos gecesi itibarıyla kamuoyuna açıklanmış kesin bir bilgi bulunmuyor.

Kaynaklar: Alanya Postası, Cumhuriyet, Sözcü, Ensonhaber, Habertürk