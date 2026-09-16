2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Alanya’daki okul kantinlerinde de yeni dönem kuralları uygulanmaya başladı. Öğrencilerin okul ortamında daha sağlıklı gıdalara ulaşmasını amaçlayan düzenlemeler kapsamında kantinlerde satışa sunulan ürünlerin içeriği, hazırlanma biçimi ve gıda güvenilirliği daha yakından takip edilecek.

BAZI ÜRÜNLER KANTİNLERDE SATILAMAYACAK

Yeni uygulamayla birlikte okul kantinlerinde asitli ve gazlı içecekler, cips ile patates ve benzeri yağda kızartılmış ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Şekerlemeler, kremalı çikolatalar ve dolgulu paketli gıdalar da kantinlerde öğrencilerin satışına sunulamayacak. Uygulamanın temel amacı, özellikle okul çağındaki çocukların şeker, tuz ve yağ oranı yüksek ürünlere erişimini sınırlandırırken daha dengeli seçenekleri öne çıkarmak.

TOSTLARDA PEYNİR ŞARTI

Öğrencilerin kantinlerde sık tercih ettiği tostlar için de ürün içeriğine yönelik düzenleme bulunuyor. Tost hazırlanırken halk arasında “krem peynir” olarak bilinen ürünlerin kullanılması yerine en az 20 gram peynir kullanılması zorunlu olacak. Böylece yalnızca paketli ürünlerin değil, kantinde hazırlanarak öğrenciye sunulan yiyeceklerin içeriğinin de belirlenen standartlara uygun olması hedefleniyor.

OKUL GIDASI SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Okul kantinlerindeki uygulamalar yalnızca yeni eğitim yılına özgü bir denetim sistemi değil. Türkiye’de okul kantinlerine ilişkin gıda güvenilirliği ve beslenme standartları Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortak çalışmalarıyla yürütülüyor. Okullarda satılabilecek yiyecek ve içeceklere ilişkin standartlar önceki yıllarda da uygulanırken, hazır ambalajlı ürünlerde belirlenen beslenme kriterlerine uygunluğu göstermek amacıyla “Okul Gıdası” sistemi oluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının güncel okul gıdası çalışmalarında, okul kantinlerine ilişkin özel hijyen kuralları ile Okul Gıdası Hakkında Tebliğ birlikte esas alınıyor. Bakanlığın sisteminde ayrıca Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun okul gıdalarına ilişkin kararları, beslenme skoru hesaplama sistemi ve uygun ürünlere yönelik onay süreci bulunuyor. Böylece değerlendirme yalnızca bir ürünün kantinde bulunup bulunmadığı üzerinden değil, ürünün besin içeriği ve mevzuata uygunluğu üzerinden de yapılıyor.

DENETİMLER SADECE ÜRÜNLERLE SINIRLI DEĞİL

Okul kantinlerinde denetimlerin bir başka ayağını hijyen ve gıda güvenilirliği oluşturuyor. Millî Eğitim Bakanlığının okul kantinleri için hazırladığı denetim çerçevesinde gıdaların hazırlanması, pişirilmesi, depolanması, servisi ve satış koşulları da kontrol ediliyor. Ambalajlı ürünlerde zorunlu etiket bilgilerinin ve mevzuat kapsamında gerekli işaretlerin bulunması da denetim başlıkları arasında yer alıyor.

Resmî uygulamaya göre kantin ve yemekhanelerin denetiminde kurumlar arası bir sistem işletiliyor. Millî Eğitim, sağlık ve tarım birimlerinin temsilcilerinden oluşturulan ekipler okul ve kurumlardaki gıda işletmelerini kontrol edebiliyor. Bu nedenle Alanya’daki uygulamanın da yalnızca okul yönetimleri veya kantin işletmecilerinin sorumluluğunda olmadığı, farklı kamu kurumlarının görev alanına giren ortak bir gıda güvenliği sürecinin parçası olduğu görülüyor.

VELİ VE ÖĞRENCİLER İÇİN ETİKET KONTROLÜ ÖNEMLİ

Düzenlemelerin etkili olabilmesi için kantin işletmecilerinin yanı sıra öğrenciler ve velilerin de ürün içerikleri konusunda bilinçli hareket etmesi önem taşıyor. Özellikle ambalajlı ürünlerde etiket, içerik ve saklama koşullarının kontrol edilmesi; okul dışında denetimsiz biçimde satılan gıdalara karşı öğrencilerin bilgilendirilmesi gerekiyor. Millî Eğitim Bakanlığının mevcut uygulamasında da okul yönetimlerinin öğrencileri kontrol ve denetimi bulunmayan satış noktalarından gıda almamaları konusunda bilgilendirmesi öngörülüyor.

ALANYA’DA YENİ DÖNEMDE DENETİM ÖNE ÇIKACAK

Alanya’daki okul kantinlerinde yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte ürün çeşitlerinin kurallara uygun hale getirilmesi kadar uygulamanın sürekliliği de önem taşıyor. Kantinlerde hangi ürünlerin satıldığı, hazırlanan yiyeceklerde hangi malzemelerin kullanıldığı, ambalajlı ürünlerin uygunluğu ve hijyen koşulları yeni dönemde denetimlerin temel başlıkları arasında olacak. Uygulamayla öğrencilerin okul saatleri içerisinde daha sağlıklı ve güvenilir gıdalara erişmesinin desteklenmesi amaçlanıyor.