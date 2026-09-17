Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kadınlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası finalinde Türkiye'yi temsil eden Güzin Müjde Karakaşlı, Hollandalı Karina Jetten ile karşı karşıya geldi. Milli sporcu, rakibini 30-18'lik net bir skorla mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaştı.

FEDERASYONDAN TEBRİK MESAJI

Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, şampiyon sporcu için bir kutlama mesajı yayımlandı. Açıklamada, ay-yıldızlı bayrağı uluslararası arenada dalgalandıran Karakaşlı'nın elde ettiği başarının büyük bir gurur kaynağı olduğu vurgulanarak kendisine teşekkür edildi.

TÜRKİYE'NİN BİLARDODAKİ GÜÇLÜ KONUMU

Üç bant bilardo disiplini, teknik zorluğuyla bilinirken Türkiye'nin uluslararası turnuvalarda geleneksel olarak iddialı olduğu branşlar arasında yer alıyor. Karakaşlı'nın Fransa'da elde ettiği bu son şampiyonluk, Türk bilardosunun dünya klasmanındaki başarılı grafiğini kadınlar kategorisinde de uluslararası düzeyde pekiştirmiş oldu.