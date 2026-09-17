TEKİRDAĞ’ın Hayrabolu ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Hamdi Mor (45), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ve jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Hayrabolu-Tekirdağ kara yolu üzerindeki Çene Mahallesi Canhıdır Köprüsü altında meydana geldi. İstanbul’dan Hayrabolu yönüne giden Hamdi Mor’un kullandığı 34 EZC 565 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Saldırı sırasında kurşunların isabet ettiği Hamdi Mor ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Hayrabolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mor, burada tedaviye alındı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların tüm müdahalesine rağmen Hamdi Mor kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mor’un kuyumcu toptancılığı yaptığı öğrenildi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri saldırının gerçekleştirildiği bölgede inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.