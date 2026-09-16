Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme takvimini kamuoyuyla paylaştı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre hiçbir üniversite programına kayıt hakkı kazanamayan adaylar için ikinci tercih dönemi 17 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ek tercih işlemleri 17 Eylül günü saat 16.00 itibarıyla sisteme açılacak. Süreç, 21 Eylül 2026 saat 23.59'da sona erecek. Belirtilen bu tarihler arasında adayların tercih listelerini oluşturarak sistem üzerinden onaylaması gerekiyor.

EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ek yerleştirme tercihlerini basılı evrak kullanmadan, yalnızca dijital ortamdan yürütebilecek. İşlemler, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya kurumun mobil uygulaması aracılığıyla bireysel olarak gerçekleştirilecek. Sürece dair tüm kuralların ve kontenjanların yer aldığı 2026-YKS

Ek Yerleştirme Kılavuzu da adayların erişimine sunuldu.