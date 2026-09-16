Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda Şanlıurfa’daki Osmanbey Kampüsü’nde yaşanan sınav uygulamalarına ilişkin incelemenin tamamlandığını duyurdu.

22 SINAV SALONUNDA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

ÖSYM tarafından yapılan inceleme sonucunda Osmanbey Kampüsü’ndeki 22 sınav salonunda, toplam 392 adayı ilgilendiren uygulamaların ÖSYM mevzuatına uygun olmadığı belirlendi.

Tespitlerin ardından adayların mağduriyet yaşamaması amacıyla yeni bir karar alındı. Buna göre, mevzuata aykırı uygulamalardan etkilendiği belirlenen 392 aday için eş değer bir sınav gerçekleştirilecek.

392 ADAYA EŞ DEĞER SINAV

ÖSYM’nin kararı doğrultusunda yalnızca söz konusu salonlarda sınava giren ve uygulamalardan etkilenen adaylar yeniden sınava alınacak. Adaylara uygulanacak sınavın, 6 Eylül’de gerçekleştirilen KPSS oturumuna eş değer nitelikte olacağı belirtildi.

Böylece Şanlıurfa’daki sınav uygulamalarından etkilenen 392 adayın değerlendirme sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.