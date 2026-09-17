MERSİN’de Tarsus-Pozantı Otoyolu’nda meydana gelen trafik kazasında, sebze yüklü kamyonun TIR’a arkadan çarpması sonucu kamyon sürücüsü Hacı Mehmet Dam hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde otoyolun Damlama mevkisinde meydana geldi. Hacı Mehmet Dam yönetimindeki 80 AG 162 plakalı sebze yüklü kamyon, henüz plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE ARAÇTA SIKIŞTI
Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın ardından kamyonun sürücü bölümünde sıkışan Hacı Mehmet Dam’ın kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan Dam’ın sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU’NA GÖTÜRÜLDÜ
Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, Hacı Mehmet Dam’ın cansız bedeni işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı.