Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullardaki gıda işletmelerine yönelik incelemeler hız kazandı. Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki eğitim kurumlarının kantin ve yemekhanelerinde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda, satışa sunulan gıdaların sağlık koşullarına uygunluğu ve son kullanma tarihleri mercek altına alınıyor. Tarihi geçmiş ürünler tespit edildiğinde derhal el konularak imha ediliyor. Kurallara uymayan işletme sahiplerine ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanıyor.

DENETİMLERDE NELER KONTROL EDİLİYOR?

Konyaaltı Belediyesi Gıda Denetimi Ekibi Sorumlusu Murat Aksu'nun aktardığı bilgilere göre, sahadaki temel amaç öğrencilerin güvenilir gıdaya ulaşmasını güvence altına almak. Aksu, genel hijyen kurallarının yanı sıra çalışanların hijyen eğitim belgeleri ve iş yeri ruhsatlarının da titizlikle incelendiğini bildirdi.

KABAHATLER KANUNU 32. MADDE NEDİR?

İşletmelere uygulanan 5326 sayılı Kanun'un 32. maddesi, yetkili makamlarca genel sağlığın korunması amacıyla alınan emirlere aykırı davrananlara yönelik idari yaptırımları düzenliyor. Bu yasal dayanak sayesinde zabıta ekipleri, okullarda çocukların sağlığını tehdit edebilecek standart dışı gıda satışlarına karşı doğrudan ve caydırıcı cezai işlem yapma yetkisini kullanıyor.