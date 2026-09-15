Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası yayınında eğitim gündemindeki kritik konulara açıklık getirdi. Bakan Tekin, milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren zorunlu eğitim süresi, ara tatil takvimi ve özel okul ücretleri hakkında bakanlığın güncel yaklaşımını paylaştı.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALACAK MI?

AA'nın aktardığına göre, 12 yıllık zorunlu eğitimin kısaltılmasına yönelik tartışmaları yakından takip ettiklerini belirten Tekin, bu konuda aceleci davranmayacaklarını vurguladı. Uluslararası alanda eğitime başlama yaşı ve okulda geçirilen sürelerin yeni gelişmelere göre yeniden değerlendirildiğini hatırlatan Tekin, Türkiye'nin kendi toplumsal dinamiklerini gözeterek hareket ettiğini dile getirdi. Bakan, kısa vadede zorunlu eğitimin kısaltılmasına dair bir plan bulunmadığını, olası bir adımın ancak geniş bir toplumsal uzlaşı ile atılabileceğini ifade etti.

ARA TATİLLER İPTAL EDİLİYOR MU?

Eğitim takvimindeki ara tatillerin geleceği de kamuoyunda merak edilen başlıklar arasında yer alıyordu. Öğrencilerin yasal olarak yılda 180 iş günü okula gitmesi ve öğretmenlerin en az 2 ay tatil yapması gerektiğini hatırlatan Tekin, eğitim öğretim planlamasının bu kurallar çerçevesinde yapıldığını aktardı. Dini bayramların 9'ar güne çıkması ile 1 Mayıs, 23 Nisan, 19 Mayıs ve 1 Ocak gibi resmi tatillerin birleşmesi sonucunda takvimin daraldığını belirten Tekin, ara tatillerin kaldırılmadığını kaydetti. Bu molaların bayram haftalarıyla entegre edilerek 180 günlük zorunlu sürenin korunduğunu açıklayan Bakan, ilk ara tatilin 14 Kasım'da başlayacağı bilgisini de paylaştı.

GELECEK YILLARDA TATİL TAKVİMİ NASIL ŞEKİLLENECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 180 iş günü kuralından taviz vermeme politikası, velilerin gelecek yıllardaki tatil planlamalarını doğrudan etkileyecek. Bakanlığın yeni yaklaşımına göre, önümüzdeki eğitim öğretim dönemlerinde de ara tatillerin bağımsız birer hafta olmak yerine Ramazan ve Kurban bayramlarına denk getirilecek şekilde planlanması bekleniyor. Bu durum, öğrenci ailelerinin yıllık tatil rotalarını ve zamanlamalarını dini bayram takvimine göre önceden ayarlamasını gerektirecek.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ

Özel okul fiyatlarındaki artışlara da değinen Bakan Tekin, devletin her öğrenciye ikametine veya sınav puanına göre ücretsiz eğitim imkanı sunduğunu ve özel okulların bir tercih olduğunu vurguladı. Türkiye genelinde 12 bin 500 civarında özel okul bulunduğunu hatırlatan Tekin, bakanlık olarak tüm eğitim ücretlerini sıkı bir şekilde takip ettiklerini bildirdi. 1,5 milyon liranın üzerinde ücret talep eden bazı okul öncesi kurumlar ve anaokulları bulunsa da, bu rakamların sektörün tamamını yansıtmadığını, farklı bütçelere uygun okul alternatifleri bulunduğunu ifade etti. Öte yandan okullardaki temizlik ve güvenlik personeli ihtiyacına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktaran Tekin, ilgili otoritelerle bütçe kanunu üzerinde görüşüldüğünü ve Şubat başı itibarıyla kalıcı bir çözümün hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan ayrıca, önümüzdeki yıl tüm eğitim kademelerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne tamamen geçilmiş olacağını sözlerine ekledi.