ÖSYM, 6 Eylül 2026 tarihinde düzenlenen KPSS

Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin yeni bir karar aldı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde sınava giren 392 aday için eş değer sınav düzenlenecek.

Sınav sabahı Şanlıurfa şehir merkezi ile kampüs arasındaki bağlantı yolunun tek şeride düşmesi ve bölgedeki trafik kazası nedeniyle ulaşım büyük ölçüde aksamıştı. Bu durum üzerine, adayların mağduriyet yaşamaması adına ilgili binalarda sınav binasına giriş süresi 30 dakika uzatılarak başlama saati 10.45 olarak belirlenmişti.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Gecikme kararının ardından ÖSYM

Başkanlığı tarafından konuyla ilgili kapsamlı bir inceleme süreci başlatıldı. Sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle yapılan görüşmelerin yanı sıra, bina girişleri ile salonlardaki tüm kamera kayıtları ve tutanaklar detaylı şekilde mercek altına alındı.

MEVZUATA AYKIRI UYGULAMA NASIL TESPİT EDİLDİ?

Yapılan titiz değerlendirmeler sonucunda, kampüsteki 150 sınav salonunun 22'sinde mevzuata aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği saptandı. Adalet ve fırsat eşitliğinin korunması amacıyla, bu salonlarda sınava giren 392 adaya 15 Eylül 2026 tarihli yönetim kurulu kararıyla eş değer bir sınav yapılması kararlaştırıldı.