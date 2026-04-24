Rus tur operatörlerinin 2026 yaz sezonu için Antalya uçuş ağını büyütmesi, Alanya’daki turizm beklentisini artırdı. Erken rezervasyon yavaş ilerlese de sezon içinde Rus turist talebinin hızlanması bekleniyor.

Alanya turizmi için yaz sezonunun en belirleyici pazarlarından biri yine Rusya olacak. 2026 sezonu öncesi Rus tur operatörleri Türkiye programlarını genişletirken, en büyük ağırlık Antalya hattına verildi.

Turizm sektöründe paylaşılan bilgilere göre Anex Tour ve Intourist, Antalya’ya yaklaşık 20 Rus şehrinden uçuş planlıyor. FUN&SUN ise Antalya çıkışlı charter programında şehir sayısını 25’e kadar yükseltti. Pegas Touristik ve Biblio-Globus’un da Türkiye programlarını büyüttüğü belirtiliyor.

ALANYA OTELLERİ İÇİN RUSYA PAZARI KRİTİK

Antalya’ya gelen Rus turistlerin önemli bir bölümü tatil için Alanya, Side, Belek ve Kemer hattındaki otelleri tercih ediyor. Bu nedenle uçuş ağındaki genişleme, Alanya otelleri için 2026 yaz sezonu beklentisini doğrudan etkiliyor.

Erken rezervasyon tarafı geçen yılın gerisinde başlasa da Rus turistlerin son dakika tatil kararına yönelmesi, sezon içinde talebi yukarı çekebilir. Sektörde Rus turist sayısının geçen yıla yakın kalması ya da yüzde 10-20 bandında artması bekleniyor.

UÇUŞ MALİYETİ ARTTI, OTELLER KAMPANYAYA YÖNELDİ

Rusya’dan Türkiye’ye uçuş maliyetlerinin artması, paket tatil fiyatlarını baskılıyor. Buna rağmen Antalya ve Alanya’daki otellerin kampanyalı satışları, Rus turist talebini canlı tutan başlıklardan biri oldu.

Özellikle aile otelleri, her şey dahil konsept ve denize yakın tesisler Rusya pazarında öne çıkıyor. Alanya’da turizmciler için bu tablo, yaz sezonunda doluluk oranları açısından dikkatle izleniyor.

ANTALYA LİDERLİĞİNİ KORUYOR

Rus turistler için Türkiye’de ilk tercih yine Antalya bölgesi oldu. Geniş uçuş ağı, otel çeşitliliği ve paket tur seçenekleri nedeniyle Antalya’nın 2026 yazında da Rusya pazarında lider destinasyon olarak kalması bekleniyor.

Alanya’da ise gözler mayıs sonu ve haziran başında hızlanacak rezervasyon akışına çevrildi. Rusya’dan gelecek talep, bölgedeki otellerin yaz performansında belirleyici olacak.

Kaynak: Turizm Güncel, Turizm Aktüel, sektör haberleri