Üzerlerinde isimler, tarihler ve kalp figürleri bulunan kilitler, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Alanyalı çiftlerin de bu geleneğe ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Kimileri aşklarının sonsuza kadar sürmesini dilerken, kimileri ise mutluluk, şans ve güzel bir gelecek için dileklerini kilitlere işliyor.

AVRUPA’DA TURİSTİK SİMGE OLDU

Özellikle Avrupa’daki ünlü köprülerde görülen ve zamanla bir turistik simgeye dönüşen aşk kilidi geleneğinin Alanya Kalesi’ne de taşınması, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Demir korkuluklarda her geçen gün sayısı artan kilitler, tarihi yapının yeni bir görsel detayı haline gelirken, bazı ziyaretçiler de bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor. Alanya’nın en önemli tarihi ve turistik noktalarından biri olan İç Kale girişindeki korkuluklarda oluşmaya başlayan bu görüntü, kentin de adeta ‘aşk kilidi kervanına’ katıldığını gözler önüne seriyor. (Ramazan ÖZDEMİR)

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR