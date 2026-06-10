Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen 10 Haziran 2026 Şans Topu çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar ve Şans Topu numarası açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte oyuncular ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için kuponlarını kontrol etmeye başladı.

KAZANDIRAN NUMARALAR BELLİ OLDU

10 Haziran 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde çıkan numaralar şu şekilde:

2 - 4 - 13 - 24 - 33

Şans Topu Numarası: 11

ŞANS TOPU NASIL OYNANIYOR?

Şans Topu oyununda ilk küreden 1 ile 34 arasındaki sayılardan 5 adet sayı seçiliyor. Ardından ikinci küreden 1 ile 14 arasındaki sayılardan 1 adet Şans Topu numarası belirleniyor.

Çekiliş sonucunda doğru tahmin edilen sayı sayısına göre farklı ikramiye kategorilerinde ödül kazanılabiliyor.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIYOR?

Şans Topu sonuçları ve ikramiye bilgileri, Milli Piyango Online internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor. Oyuncular kupon bilgilerini girerek ikramiye durumlarını öğrenebiliyor.

İKRAMİYE DAĞILIMI BEKLENİYOR

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ikramiye dağılımı ve talihli sayısına çevrildi. Büyük ikramiyenin hangi kategoriye çıktığına ilişkin detayların resmi açıklamayla netleşmesi bekleniyor.