Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul merkezli 24 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda, yasa dışı bahis gelirlerini aklayan büyük bir şebeke çökertildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği baskınlarda 80 şüpheli gözaltına alındı.

MASAK tarafından hazırlanan raporlara göre, İ.Ö.Ö. isimli şüphelinin yönettiği suç ağının, şikeli müsabakalar ve yasa dışı bahis üzerinden devasa gelirler elde ettiği saptandı. Elde edilen kara paranın izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık cüzdanlarının kullanıldığı ve bu transferlerin anonim hesaplara yönlendirildiği belirlendi. Ağa, döviz büroları ve kuyumculuk sektöründen isimlerin de dahil olduğu anlaşıldı.

192 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Emniyet birimlerinin aktardığı verilere göre, şebekenin finansal hareketliliği rekor seviyelere ulaştı. Şüphelilerin gerçekleştirdiği toplam işlem hacminin 192 milyar lirayı bulduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarına bloke konuldu.

KRİPTO İLE AKLAMA YÖNTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Yasa dışı bahis şebekeleri, son yıllarda geleneksel bankacılık sistemine takılmamak için döviz büroları, kuyumcular ve takip edilmesi zor kripto cüzdanları entegre eden karmaşık bir yapı kullanıyor. MASAK'ın blok zinciri analiz araçlarıyla yaptığı bu son tespit, dijital varlıkların suç gelirlerinin aklanmasındaki rolünü ve denetim mekanizmalarının bu alandaki etkinliğini bir kez daha ortaya koyuyor.

350 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonun mali boyutunda ise devasa bir el koyma işlemi gerçekleştirildi. Ekipler; 11 şirket, 45 araç, 16 konut ile 11 tarla ve arsa olmak üzere toplam 83 menkul ve gayrimenkule el koydu. Söz konusu mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 350 milyon lira olduğu bildirildi.